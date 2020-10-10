迎國慶晚會焰火！跨縣市8校聯合儀隊打頭陣

今年國慶焰火施放前有精彩表演活動，將由國內10所高中職組成的聯合儀隊打頭陣，今天一早這群學生就在主舞台旁練習，大家頂著烈陽，曬成黑皮膚，但個個氣昂昂，令人敬佩。

身兼國慶晚會籌備會副主委的台南市議長郭信良，曾在海軍軍樂隊服役，也曾參加國慶日儀隊表演，當政府宣布國慶焰火要在台南漁光島施放後，力促高中職學生組成的聯合儀隊加入國慶焰火表演，並由台南家齊高中、港明高中、慈幼高工、曾文家商、曾文農工、南光中學、屏東女中、屏東高中、屏東內埔農工，以及新北市的協和祐德高中組成聯合儀隊，暑假期間還舉辦3天的培訓營，並讓聯合儀隊參加多場大型活動，期更完美演出。