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屋被法拍無家可歸…母女夜宿總統府前廣場 因國慶遭驅離

迎國慶晚會焰火！跨縣市8校聯合儀隊打頭陣

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
由10所跨縣市高中職組成的聯合儀隊，在國慶焰火前加緊訓練及排演。記者鄭惠仁／攝影
由10所跨縣市高中職組成的聯合儀隊，在國慶焰火前加緊訓練及排演。記者鄭惠仁／攝影

今年國慶焰火施放前有精彩表演活動，將由國內10所高中職組成的聯合儀隊打頭陣，今天一早這群學生就在主舞台旁練習，大家頂著烈陽，曬成黑皮膚，但個個氣昂昂，令人敬佩。

身兼國慶晚會籌備會副主委的台南市議長郭信良，曾在海軍軍樂隊服役，也曾參加國慶日儀隊表演，當政府宣布國慶焰火要在台南漁光島施放後，力促高中職學生組成的聯合儀隊加入國慶焰火表演，並由台南家齊高中、港明高中、慈幼高工、曾文家商、曾文農工、南光中學、屏東女中、屏東高中、屏東內埔農工，以及新北市的協和祐德高中組成聯合儀隊，暑假期間還舉辦3天的培訓營，並讓聯合儀隊參加多場大型活動，期更完美演出。

統籌此次聯合集訓的是「海藍天家齊儀隊」，家齊儀隊以「原地間槍法」配合樂曲節奏展現柔美的操槍風格，自成軍以來，就以純熟精湛的一致動作和優美姿態，深受稱許；這次國慶焰火活動，還獲邀在最後一個團隊表演節目中與紙風車劇團演出「巫頂看世界」，也讓學生很驕傲，連日來努力訓練與排演，希望今天能為台南爭光。

由10所跨縣市高中職組成的聯合儀隊，在國慶焰火前加緊訓練及排演。記者鄭惠仁／攝影
由10所跨縣市高中職組成的聯合儀隊，在國慶焰火前加緊訓練及排演。記者鄭惠仁／攝影

國慶 屏東

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