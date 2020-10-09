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基隆二信高中國慶花復育成功 金花石蒜綻放黃色美景
明天就是國慶日，金花石蒜每年約都在雙十前後盛開，也被稱為「國慶花」。基隆市二信高中3年前開始復育，成果相當好，最近一進校門師生都發出「哇！好美」的驚嘆聲，因為在教室前的斜坡即可看到一片金花石蒜綻放黃色花朵，令人驚豔，紛紛拿起手機拍照。
金花石蒜復育區就在學校學務處前的斜坡，學務處組長游宗諭表示，近日常被學生問「這是什麼花」，為了解答學生的好奇及好學之心，自己也試著了解金花石蒜，利用時間觀察這奇特的金花石蒜，也拍下不少美麗的照片，希望有機會透過這有氣質的國慶之花跟學生做討論，引導學生多觀察大自然之美。
學校3年前開始在行政大樓教室前的斜坡上復育國寶級的金花石蒜，今年中秋節過後花朵盛開，讓師生平日上班上學都可以欣賞如黃金般燦爛的花朵，學生說，心情會特別好。
二信高中生物老師張宏文說，金花石蒜只在深秋短暫現身，野生數量少，近幾年多採人工栽培成了外銷經濟作物，學校能在原生環境以野生品種復育轉植成功，多了一層環境教育的意涵。金花石蒜屬於石蒜科，為台灣原生種，花型大，每支花莖頂有4到8朵金黃色小花，吸引師生觀賞討論。
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