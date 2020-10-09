基隆二信高中國慶花復育成功 金花石蒜綻放黃色美景

明天就是國慶日，金花石蒜每年約都在雙十前後盛開，也被稱為「國慶花」。基隆市二信高中3年前開始復育，成果相當好，最近一進校門師生都發出「哇！好美」的驚嘆聲，因為在教室前的斜坡即可看到一片金花石蒜綻放黃色花朵，令人驚豔，紛紛拿起手機拍照。

金花石蒜復育區就在學校學務處前的斜坡，學務處組長游宗諭表示，近日常被學生問「這是什麼花」，為了解答學生的好奇及好學之心，自己也試著了解金花石蒜，利用時間觀察這奇特的金花石蒜，也拍下不少美麗的照片，希望有機會透過這有氣質的國慶之花跟學生做討論，引導學生多觀察大自然之美。

學校3年前開始在行政大樓教室前的斜坡上復育國寶級的金花石蒜，今年中秋節過後花朵盛開，讓師生平日上班上學都可以欣賞如黃金般燦爛的花朵，學生說，心情會特別好。