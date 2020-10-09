屏東演藝廳自製節目 首齣排灣版歌劇票房完售

屏東演藝廳10月推出自製歌劇《魔笛－排灣傳奇》，巧妙揉合西方古典音樂與屏東在地原住民文化，吸引樂迷青睞，更創下票房完售的佳績。

屏東縣府文化處指出，首齣排灣版歌劇《魔笛－排灣傳奇》改編自家喻戶曉的神童音樂家莫札特的經典之作。當西方歌劇的場景轉換為屏東排灣族的石板屋、部落遺址及法蒂瑪教堂，歌手們身著排灣族傳統服飾，唱出西方的歌劇，呈現西方文化與原住民文化交織的美感，堪稱是台灣演出魔笛以來第一次的創舉，讓此劇格外受注目。

遠從墨西哥來的委內瑞拉籍國際導演Maria，從場景的設計、舞台道具等完全融入排灣族文化特色，讓觀眾不只聆聽美聲，也感受屏東原住民文化內涵，參與演員連日密集彩排，10日當天帶給觀眾一場完美演出。

參與演出的歌手陳安妮是屏東縣原住民，父親是霧臺鄉魯凱族，母親是三地門鄉排灣族，這也是她首次回到家鄉演出，意義非凡。

文化處表示，大家聽到歌劇，就會覺得很冷門，由屏東演藝廳自製的歌劇，以最接地氣的編導，結合文化創意與在地特色，顛覆眾人對歌劇的想像，票房全數售罄。

文化處說，屏東演藝廳下半年推出南國音樂節系列節目，陸續開出亮眼佳績，包括黑膠音樂會、歌劇《翡冷翠之聲》等票房也達8、9成。

為培養更多藝文人口，屏東演藝廳策劃多元類型表演節目，包括自製節目、邀請國內外知名團體演出以及沙龍音樂會，每月平均逾20場節目，讓民眾願意走入劇場，親近藝文活動。