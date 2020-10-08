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陳玲基金會送暖！邀花園國小師生北上一日遊

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
陳玲社會福利慈善基金會董事長李棟樑（後排西裝者）、及聯合報社長游美月（後排左一）與新竹縣花園國小師生在國賓飯店度過一個温馨又歡樂的午餐時光。記者黃義書／攝影
陳玲社會福利慈善基金會董事長李棟樑（後排西裝者）、及聯合報社長游美月（後排左一）與新竹縣花園國小師生在國賓飯店度過一個温馨又歡樂的午餐時光。記者黃義書／攝影

陳玲社會福利慈善事業基金會、聯合報系社會福利慈善基金會與台北國賓飯店，邀請新竹縣花園國小40多名師生到台北一日遊，一早參觀聯合報攝影棚，中午也到國賓飯店明園西餐廳享用自助餐，五年級學生呂慧珊大啖海鮮，老師則在旁補充「平常下山買海鮮至少要花40分鐘」，餐後再驅車前往兒童新樂園遊玩。除了一日遊行程，基金會也贊助學校5萬元獎助學金，一人一袋科學麵、肉燥麵。

花園國小師生今早從學校出發，校長施新國說，平常家長比較少有機會帶孩子來到五星級飯店，是一個很好的體驗，孩子也都很開心。

施新國也提到，學校共有幾大特色，包含蓪草、原住民古窯班、山野課程、田徑隊，其中田徑隊因學校人數少無法參加團體賽，但個人單項就有機會，過去也有不錯成績，基金會的獎學金，未來將用在田徑、山野教育及運動會，作為孩子的訓練基金。

一早在聯合報大樓參觀，不少學生也對棚內燈光感到好奇，花園國小二年級學生簡真說，第一次看到主播坐在面前，覺得很新鮮；中午則到國賓飯店用餐，學生戴著口罩排隊取餐，大家的第一盤餐竟都有「炒飯」，還有學生笑著說，炒飯是寶貝，也有學生大啖海鮮、牛肉，飯後再來一支霜淇淋，或是一份小蛋糕，吃得津津有味。

陳玲基金會董事長李棟樑表示，偏遠地區資源比較薄弱，讓孩子到台北走走，讓他們知道很多人在關心他們，未來也打算提出「希望工程」的計畫幫忙孩子，讓每位孩子都有希望，不只邀孩子到台北玩，也打算找各界代表到偏鄉學校看看，替學校引入物資、師資，彌足資源落差。

聯合報事業處社長游美月指出，教育是可以翻轉階級的工程，藉由活動，替孩子打開一扇窗，讓偏鄉孩童看見資源跟可能性，但要真正翻轉人生，社會資源仍需要重整。

中午到國賓飯店用餐，學生戴著口罩排隊取餐。記者黃義書／攝影
中午到國賓飯店用餐，學生戴著口罩排隊取餐。記者黃義書／攝影

偏鄉學校

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