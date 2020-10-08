福爾摩沙馬戲進淡水校園 互動演出孩子樂學習

為了要讓國小學童，有更多元化的學習環境，新北市淡水區竹圍國小，日前邀請到知名的福爾摩沙馬戲團進到校園當中，雖然只有短短一節課的演出，但也讓全校師生都融入在歡樂的笑聲氣氛當中，竹圍國小校長 蔣承志表示，這團體相當特別，用結合現代藝術，舞蹈等等讓學童對於馬戲團有更深入的認識。

FOCA福爾摩沙馬戲團，過去致力於馬戲推廣，將現今的馬戲，有別於傳統的炫技、馴獸，取而代之的是不斷的跨界融合，融入戲劇性、文學性，整體呈現的舞台也給了馬戲前所未有的藝術可能性，是一門兼具技術性、娛樂性及藝術性的一種表演藝術，更希望透過校園的巡回演出，將臺灣馬戲的驚奇帶給國人。

竹圍國小校長 蔣承志表示，FOCA福爾摩沙馬戲團在10月24與25日，在淡水雲門劇場有更完整的演出，透過這次在竹圍國小的暖身表演場次，除了帶給孩子更歡樂的校園時光之外，也更希望透過馬戲推廣巡迴計畫，將馬戲帶到臺灣各地，讓淡水居民也可以欣賞到不一樣的藝術演出。