全台首座校園船艇盪槳池 南港高中培育輕艇好手
台北市體育局斥資84萬多元在南港高中打造全台首座船艇盪槳池，今天舉行啟用記者會；盪槳池為模擬水上船艇訓練池，池邊有模擬龍舟及輕艇運動的椅子及踏板。
台北市立南港高中上午舉行「全台首座結合輕艇與龍舟教學之盪槳池啟用暨教學發表會」，由體育局長李再立、台北市體育總會輕艇協會理事長江志銘進行剪綵。
體育局表示，109年全額補助南港高中設置盪槳池，經費為84萬6930元；盪槳池為模擬水上船艇訓練池，池邊有模擬龍舟及輕艇運動的椅子及踏板，選手拿槳即可訓練。
體育局表示，南港高中為體育局基層競技運動選手訓練站（基站），因長期致力於培育北市輕艇及龍舟選手，並在全國性賽會獲得亮眼成績，經體育局基站委員會同意補助設置盪槳池。
南港高中表示，將善用盪槳池資源，把龍舟運動加入體育課程，除讓學生認識船艇運動，也透過體育課程了解龍舟、輕艇等運動，增進學生對水上運動的興趣。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言