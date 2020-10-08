全台首座校園船艇盪槳池 南港高中培育輕艇好手

台北市體育局斥資84萬多元在南港高中打造全台首座船艇盪槳池，今天舉行啟用記者會；盪槳池為模擬水上船艇訓練池，池邊有模擬龍舟及輕艇運動的椅子及踏板。

台北市立南港高中上午舉行「全台首座結合輕艇與龍舟教學之盪槳池啟用暨教學發表會」，由體育局長李再立、台北市體育總會輕艇協會理事長江志銘進行剪綵。

體育局表示，109年全額補助南港高中設置盪槳池，經費為84萬6930元；盪槳池為模擬水上船艇訓練池，池邊有模擬龍舟及輕艇運動的椅子及踏板，選手拿槳即可訓練。

體育局表示，南港高中為體育局基層競技運動選手訓練站（基站），因長期致力於培育北市輕艇及龍舟選手，並在全國性賽會獲得亮眼成績，經體育局基站委員會同意補助設置盪槳池。

南港高中表示，將善用盪槳池資源，把龍舟運動加入體育課程，除讓學生認識船艇運動，也透過體育課程了解龍舟、輕艇等運動，增進學生對水上運動的興趣。