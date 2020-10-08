建國科大研發MIT機器人 幫水五金產製研磨拋光

彰化建國科技大學師生與在地水五金業者合作，研發工業用機器人，成品參加「2020第14屆工業機器人競賽」與「2020上銀智慧機械手實作競賽」都獲得第三名，建國科大學生也在「第50屆全國技能競賽總決賽」獲得「集體創作職類」2個第一名，鑄造職類第一名，工業控制職類第四名，工業機械修護職類第五名，合計獎金66萬元，成績亮眼。

彰化縣中小企業林立，建國科技大學自動化工程系蔡吉勝教授為協助縣內中小企業，與縣內水五金業者合作，指導學生研發工業用機器人，全已台灣製造零件完成。

水五金製造外觀需要亮麗，出廠前須做研磨拋光處理，但傳統處理方式大都採用人工手持工件進行，工作辛苦，業者有工作自動化需求，師生因此研究採用機械手臂、力感測、視覺系統形成智慧化系統，達到產品光亮度均一。

參賽的自動化工程系大四學生蔡博丞說，水五金困難點在於曲面設計，拋光完後還需要視覺檢測，透過機器人眼睛來品管，確保每個功件良好，若發現不夠完美還要重新做。

彰化水五金產業協會理事長楊永芳也到校了解學生成果，他說，自動化對未來都是願景，傳統研磨拋光的自動化是點對點，機械手臂拋光，可一人管多機，增強競爭力，這也是產業長遠的計畫和目標，未來雖然自動化是趨勢，但技術不斷研發創新，不用擔心人完全被取代，不用怕沒有工作。