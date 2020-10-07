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故宮創客列車到汐止東山國小 孩童體驗國寶課程
國立故宮博物院推動「故宮創客魔幻列車」計畫，其中一站也來到汐止的東山國小，讓少有機會接觸故宮文物的孩童們，透過故宮創客魔幻列車的系列課程，一同體驗美學教育，並且讓學生自己動手做的過程，理解國寶的智慧，也創作自己心中的國寶。
東山國小校長林秀雲指出，2018年起，國立故宮博物院推動「故宮創客魔幻列車」計畫，以各縣市偏鄉城鎮、非山非市地區、花東離島等區域作為巡迴教學活動熱點，讓少有機會接觸故宮文物的孩童們，藉由故宮創客魔幻列車的系列課程一同體驗美學教育，領略文物藝術的創新與魅力。這次來到東山國小，以不同於在博物館內觀賞展件，STEAM國寶數位教育，透過讓學生自己動手做的過程中，理解國寶的智慧、解構文物意涵，到創作自己心中的國寶。
當天講師以春秋-青銅樂器子酥鐘為範例，除了帶著孩子們認識青銅器的紋飾美學，並且也透過DIY結合藍芽功能製成子酥鐘藍芽喇叭，讓小朋友直說很開心很有趣。
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