放學交通紊亂 汐止長安國小全新接送區啟用

汐止區長安國小，目前有五百位學生，再加上有幼兒園，一到放學時間，門口就會聚集許多家長準備接送小孩，造成交通亂象，所以，新北市議員張錦豪協助學校進行改善，現在全新的接送區啟用，不但讓幼兒園及國小放學進行分流，也提供更舒適安全的接送空間。

長安國小校長包志強指出，小學部有15班、幼兒園有4班，每次放學的時候都會集中在校門口，都會產生塞車而且家長在接送上也產生很多安全上的疑慮，透過這次接送區的改變，可以讓小學跟幼兒園接送分流。那這邊的環境營造裡面，也把學校特色陶藝納進來，這次是將六年級學生，把自己作自己燒的陶藝作品一起佈置在整個環境裡面。

市議員張錦豪表示，長安國小校門口在長興街一段剛好面臨一個Ｓ型的轉彎處，那因為家長來接送的時候常有轉彎的死角，所以我多次經過都覺得要讓家長接送更安全一點，所以，也跟學校配合增設一個家長接送區，可以遮風避雨，讓家長來接送孩子可以更安心。