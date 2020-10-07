國小數學作業單位「差1字」被扣分 網吵翻：想頂尖就要重細節

國小寫數學作業時，除了計算過程清楚無誤之外，連「單位」都要標示清楚，才能完整拿下分數。一名網友在PTT女孩板貼出一張國小三年級的數學作業，只見該作業本的學生拿到99高分，而唯獨被扣掉的1分是把單位「分鐘」簡寫成「分」，這讓原PO非常疑惑「這題為什麼要扣分？」

原PO認為，其實同學的計算過程沒有問題，而「分」跟「分鐘」的意思其實也是一樣的，更直呼這位老師太嚴格了，「難道國小老師一定要挑這種錯誤嗎？這樣扣分到底可以讓小朋友學到什麼呢？」

貼文引起網友加入討論，有一派網友認為老師確實太「吹毛求疵」，紛紛留言「雞蛋裡挑骨頭」、「這是考國語嗎？原來是數學」、「又不是考中文，有夠刁～」、「這就是台灣教育」、「教你要守規矩的奴性」、「分鐘簡寫成分，跟訓練守規則有什麼關係嗎？」

不過，有另一派網友則認為老師的批改有理，「一分無關緊要，但可以讓小孩下次寫完整，是好的面向」、「告訴他單位寫完整的重要性+1，精益求精吧」、「要成為頂尖就必須注意細節」、「以後到職場上這會養成好習慣，我覺得老師是對的，很多職場上遇到的都很不會講話溝通，不要造成模稜兩可導致損失，就該從小教養好！」