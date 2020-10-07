快訊

基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國小數學作業單位「差1字」被扣分 網吵翻：想頂尖就要重細節

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO出國小三年級小朋友的數學作業，只見小朋友只錯其中一題，因將單位「分鐘」簡寫為「分」而被老師扣1分。示意圖／ingimage
一名網友PO出國小三年級小朋友的數學作業，只見小朋友只錯其中一題，因將單位「分鐘」簡寫為「分」而被老師扣1分。示意圖／ingimage

國小寫數學作業時，除了計算過程清楚無誤之外，連「單位」都要標示清楚，才能完整拿下分數。一名網友在PTT女孩板貼出一張國小三年級的數學作業，只見該作業本的學生拿到99高分，而唯獨被扣掉的1分是把單位「分鐘」簡寫成「分」，這讓原PO非常疑惑「這題為什麼要扣分？」

原PO認為，其實同學的計算過程沒有問題，而「分」跟「分鐘」的意思其實也是一樣的，更直呼這位老師太嚴格了，「難道國小老師一定要挑這種錯誤嗎？這樣扣分到底可以讓小朋友學到什麼呢？」

貼文引起網友加入討論，有一派網友認為老師確實太「吹毛求疵」，紛紛留言「雞蛋裡挑骨頭」、「這是考國語嗎？原來是數學」、「又不是考中文，有夠刁～」、「這就是台灣教育」、「教你要守規矩的奴性」、「分鐘簡寫成分，跟訓練守規則有什麼關係嗎？」

不過，有另一派網友則認為老師的批改有理，「一分無關緊要，但可以讓小孩下次寫完整，是好的面向」、「告訴他單位寫完整的重要性+1，精益求精吧」、「要成為頂尖就必須注意細節」、「以後到職場上這會養成好習慣，我覺得老師是對的，很多職場上遇到的都很不會講話溝通，不要造成模稜兩可導致損失，就該從小教養好！」

一名網友PO出國小三年級小朋友的數學作業，只見其中一題因將單位「分鐘」簡寫為「分」而被老師扣1分（紅圈處）。圖擷自PTT女孩版
一名網友PO出國小三年級小朋友的數學作業，只見其中一題因將單位「分鐘」簡寫為「分」而被老師扣1分（紅圈處）。圖擷自PTT女孩版

PTT 數學

延伸閱讀

努力唸書總沒回報？東大生：避開無用努力 這三點千萬別做

浮濫學位重創台灣高教？過來人指癥結批：碩士學歷有名無實

老師用「排擠」懲罰幼兒園女兒 家長心疼問：這樣對嗎

他考上台大電機卻立志當公務員？網：自己喜歡有甚麼不可以

相關新聞

「森林中的圖書館」屏東縣立總圖 書擋書架遭竊警偵辦

睽違兩年重新開館屏東縣立總圖書館，被喻為「森林中的圖書館」，開館兩周湧入超過8萬人次，然而，圖書館近期整理圖書發現，書擋...

國小數學作業單位「差1字」被扣分 網吵翻：想頂尖就要重細節

國小寫數學作業時，除了計算過程清楚無誤之外，連「單位」都要標示清楚，才能完整拿下分數。一名網友在PTT女孩版貼出一張國小三年級的數學作業，只見該作業本的學生拿到99高分，而唯獨被扣掉的1分是把單位「分鐘」簡寫成「分」，這讓原PO非常疑惑「這題為什麼要扣分？」

外師赴中市大安區偏鄉國中教學 提升學生外語能力

台中市大安區地處偏遠，沒有一家美語補習班，大安國中今日為外籍教師Cyndie舉辦簡單隆重的歡迎會，並致贈感謝牌給市議員吳...

放學交通紊亂 汐止長安國小全新接送區啟用

汐止區長安國小，目前有五百位學生，再加上有幼兒園，一到放學時間，門口就會聚集許多家長準備接送小孩，造成交通亂象，所以，新北市議員張錦豪協助學校進行改善，現在全新的接送區啟用，不但讓幼兒園及國小放學進行分流，也提供更舒適安全的接送空間。

故宮創客列車到汐止東山國小 孩童體驗國寶課程

國立故宮博物院推動「故宮創客魔幻列車」計畫，其中一站也來到汐止的東山國小，讓少有機會接觸故宮文物的孩童們，透過故宮創客魔幻列車的系列課程，一同體驗美學教育，並且讓學生自己動手做的過程，理解國寶的智慧，也創作自己心中的國寶。

全國科技教育實作競賽 台南復興國中「智能逃生」奪金

教育部國教署主辦的科技教育創意實作競賽結果出爐，分為自造任務組、資訊科技應用組以及機電整合組，南市復興國中學生黃俐穎、張...

影／學生用刺繡完成自畫像 以紅點點向大師致敬

「學生希望如擺脫地心引力的束縛般，讓技法、思想和視野更開闊地自由創作！」國立高中美術班第22屆畢業班美展今天登場，學生以...

後疫情公開演出 家齊高中舞蹈班用「身身」說「生生」

台南市家齊高中舞蹈班畢業巡迴舞展，今起分別在校內、員林、高雄及台南市立文化中心演出，也是疫情紓緩後，該校舞蹈班首場公開售...

國中營養午餐有塑膠條 新北已調查檢驗未出爐

新北市林口區一所國中營養午餐傳出菜餚有塑膠條，教育局今天表示，學校已請學生交出塑膠條，持續追縱查辦，保障學生權益。衛生局...

數感實驗室／飲料店成本變高 商品該漲多少錢？（上）

前陣子的國中模擬考數學非選，出現了一題引發討論的生活情境題。題目原文如下：

廣達游於藝妮基心靈城堡展 成功國小設計雙語互動體驗

「廣達游於藝妮基NIKI的心靈城堡校園巡園展」今天前進到高雄市苓雅區成功國小。妮基五個主題39幅的創作，在校方的用心規畫...

全國柔道錦標賽 台東卑南國中獲男女組雙料冠軍

台東縣卑南國中柔道隊參加109年中華民國全國柔道錦標賽，勇奪國中男、女組A組團體賽雙料冠軍，創下校史及柔道隊成立以來首次...

熱門新聞

南一中畢典表演「一語成讖」未成真 6名重考生上台大醫

國小菜單印萊豬廣告 還辦有獎徵答

聖約翰遭控欠薪 校方：教師不願商議

學雜費凍漲15年 私大校長砲轟：干涉大學自治

金門高中連6招補教師應聘 校方：已要求不得兼職

聖約翰科大：未欠薪或不發薪 續與教師協商

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。