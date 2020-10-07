快訊

說原諒太難？修復式司法在刑事審理中的練習題

男拾獲疑「龍涎香」石頭 鑑定結果出爐「係金ㄟ」值600萬

國中營養午餐有塑膠條 新北已調查檢驗未出爐

中央社 / 新北7日電
林口某國中昨有學生吃團膳業者午餐便當，卻吃到垃圾塑膠條，新北市議員蔡淑君（左）今在議會指出，學生反應後竟被老師說「開玩笑」，這比吃到美豬還可怕。圖／蔡淑君提供
林口某國中昨有學生吃團膳業者午餐便當，卻吃到垃圾塑膠條，新北市議員蔡淑君（左）今在議會指出，學生反應後竟被老師說「開玩笑」，這比吃到美豬還可怕。圖／蔡淑君提供

新北市林口區一所國中營養午餐傳出菜餚有塑膠條，教育局今天表示，學校已請學生交出塑膠條，持續追縱查辦，保障學生權益。衛生局說，已前往稽查，菜餚檢驗結果尚未出爐。

新北市議員蔡淑君在議會質詢表示，接獲家長陳情，孩子一連2次在學校營養午餐吃到異物，第1次是鐵絲，第2次再吃到長5到7公分塑膠條。

市府教育局今天表示，初步調查瞭解，該所國中學生在午餐蒸蛋裡發現疑似塑膠條異物，依新北市所屬學校中央餐廚服務午餐採購契約規定，如飯菜內有異物（棉線、鐵絲、塑膠繩、小石頭、紙棉、塑膠類等）處以違規記點2點。

教育局說，違規記點每點處懲罰性的違約金新台幣1000元，若於契約期間累積記點至25點，停餐2週；累積記點達50點，予以終止或解除契約。

教育局說，校方已立刻通知廠商，昨天請學生於今天將異物從家中帶到學校，請廠商進一步瞭解狀況檢視是否為製餐程序問題。

教育局說，已督促學校務必向校內教師宣達，午餐發現異物正確處理流程，保障學生用餐權益，第一時間妥善處理，也請衛生局針對衛生環境疑慮加強稽查。

市府衛生局今天表示，接獲教育局通知後派員前往稽查，如經檢驗出異物可依違反食品安全衛生管理法限期改正，若經複抽仍不符規定，可處新台幣3萬元以上罰鍰；目前，結果尚未出爐。

衛生局 教育局

延伸閱讀

北市7國小菜單宣揚瘦肉精 教育局要求重印

總價五千萬李梅樹畫作藏身新北市府 侯友宜：比我還貴

夫承攬高雄營養午餐遭質疑 邱于軒：拒再隨之起舞

收容人挾持管理員企圖逃獄 南投地檢署今勘驗偵辦

相關新聞

「森林中的圖書館」屏東縣立總圖 書擋書架遭竊警偵辦

睽違兩年重新開館屏東縣立總圖書館，被喻為「森林中的圖書館」，開館兩周湧入超過8萬人次，然而，圖書館近期整理圖書發現，書擋...

國小數學作業單位「差1字」被扣分 網吵翻：想頂尖就要重細節

國小寫數學作業時，除了計算過程清楚無誤之外，連「單位」都要標示清楚，才能完整拿下分數。一名網友在PTT女孩版貼出一張國小三年級的數學作業，只見該作業本的學生拿到99高分，而唯獨被扣掉的1分是把單位「分鐘」簡寫成「分」，這讓原PO非常疑惑「這題為什麼要扣分？」

外師赴中市大安區偏鄉國中教學 提升學生外語能力

台中市大安區地處偏遠，沒有一家美語補習班，大安國中今日為外籍教師Cyndie舉辦簡單隆重的歡迎會，並致贈感謝牌給市議員吳...

影／學生用刺繡完成自畫像 以紅點點向大師致敬

「學生希望如擺脫地心引力的束縛般，讓技法、思想和視野更開闊地自由創作！」國立高中美術班第22屆畢業班美展今天登場，學生以...

後疫情公開演出 家齊高中舞蹈班用「身身」說「生生」

台南市家齊高中舞蹈班畢業巡迴舞展，今起分別在校內、員林、高雄及台南市立文化中心演出，也是疫情紓緩後，該校舞蹈班首場公開售...

國中營養午餐有塑膠條 新北已調查檢驗未出爐

新北市林口區一所國中營養午餐傳出菜餚有塑膠條，教育局今天表示，學校已請學生交出塑膠條，持續追縱查辦，保障學生權益。衛生局...

數感實驗室／飲料店成本變高 商品該漲多少錢？（上）

前陣子的國中模擬考數學非選，出現了一題引發討論的生活情境題。題目原文如下：

廣達游於藝妮基心靈城堡展 成功國小設計雙語互動體驗

「廣達游於藝妮基NIKI的心靈城堡校園巡園展」今天前進到高雄市苓雅區成功國小。妮基五個主題39幅的創作，在校方的用心規畫...

全國柔道錦標賽 台東卑南國中獲男女組雙料冠軍

台東縣卑南國中柔道隊參加109年中華民國全國柔道錦標賽，勇奪國中男、女組A組團體賽雙料冠軍，創下校史及柔道隊成立以來首次...

比萊豬可怕！ 林口學生吃到6公分垃圾塑膠條

新北林口某國中昨有學生吃團膳業者午餐便當，卻在蒸蛋中吃到一條長達約6公分的垃圾塑膠條，新北市議員蔡淑君今在議會指出，學生...

南光高中「學測破百宣誓」 連太平島也入列誓詞

「手機平板不收好，全班流放太平島...」台南新營南光高中今舉行「學測破百宣誓」活動，校方準備「包子、蛋糕、粽子」3樣吉祥物...

會考生活英語／【生活篇】 三天連假

★ 單字 1. decide [dɪˋsaɪd] v. 決定（國中基本1200字） 2. corner [ˋkɔrnɚ] n. 轉角（國中基本1200字）

熱門新聞

南一中畢典表演「一語成讖」未成真 6名重考生上台大醫

國小菜單印萊豬廣告 還辦有獎徵答

學雜費凍漲15年 私大校長砲轟：干涉大學自治

聖約翰遭控欠薪 校方：教師不願商議

金大辦社團迎新博覽會 社團各出奇招搶學生

聖約翰科大：未欠薪或不發薪 續與教師協商

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。