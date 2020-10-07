國中營養午餐有塑膠條 新北已調查檢驗未出爐
新北市林口區一所國中營養午餐傳出菜餚有塑膠條，教育局今天表示，學校已請學生交出塑膠條，持續追縱查辦，保障學生權益。衛生局說，已前往稽查，菜餚檢驗結果尚未出爐。
新北市議員蔡淑君在議會質詢表示，接獲家長陳情，孩子一連2次在學校營養午餐吃到異物，第1次是鐵絲，第2次再吃到長5到7公分塑膠條。
市府教育局今天表示，初步調查瞭解，該所國中學生在午餐蒸蛋裡發現疑似塑膠條異物，依新北市所屬學校中央餐廚服務午餐採購契約規定，如飯菜內有異物（棉線、鐵絲、塑膠繩、小石頭、紙棉、塑膠類等）處以違規記點2點。
教育局說，違規記點每點處懲罰性的違約金新台幣1000元，若於契約期間累積記點至25點，停餐2週；累積記點達50點，予以終止或解除契約。
教育局說，校方已立刻通知廠商，昨天請學生於今天將異物從家中帶到學校，請廠商進一步瞭解狀況檢視是否為製餐程序問題。
教育局說，已督促學校務必向校內教師宣達，午餐發現異物正確處理流程，保障學生用餐權益，第一時間妥善處理，也請衛生局針對衛生環境疑慮加強稽查。
市府衛生局今天表示，接獲教育局通知後派員前往稽查，如經檢驗出異物可依違反食品安全衛生管理法限期改正，若經複抽仍不符規定，可處新台幣3萬元以上罰鍰；目前，結果尚未出爐。
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