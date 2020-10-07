廣達游於藝妮基心靈城堡展 成功國小設計雙語互動體驗

「廣達游於藝妮基NIKI的心靈城堡校園巡園展」今天前進到高雄市苓雅區成功國小。妮基五個主題39幅的創作，在校方的用心規畫下，由「小尖兵導覽員」導覽。學校並結合本位課程的雙語特色，以及部定課程的跨域學習與藝術涵養，設計了3個體驗活動，讓小朋友能更深刻接觸了解藝術。

由廣達文教基金會提供的妮基的心靈城堡，妮基作品的五個主題，包括探索生活記憶(集合藝術-射擊繪畫)、愛與希望的日記、擁抱NaNa、怪獸來了、塔羅牌的秘密。學校則取其中的「生活的記憶」、「射擊的重生」與「拼湊的字母」，進行了互動體驗設計。

成功國小校長呂佳真表示，「生活的記憶」是集合藝術複合媒材的創作，再現妮基當年罹患精神疾病於住院時，所撿拾的生活物品，結合朋友所送給他的顏料，拼湊而成的複合媒材創作。活動設計是由同學們多人合作，找來日常物品，來嘗試創作，並反思：你拿取了什麼？你的作品要傳達的是什麼？為什麼沒有拿其他物品？你還想拿什麼物品？為什麼？」

教務主任楊璧綺介紹體驗活動「射擊的重生」，故事場景是回到妮基當年處在法國攻打奈及利亞時，不喜暴力與戰爭的她，以藝術創作所抒發對戰爭與霸權不平的情結。當年妮基取用顏料袋，再用石膏包覆，並加以射擊，透過顏料流動在維納斯的石膏像上的變化，成為一座批判性的藝術創作。活動則設計由學生們先共同繪畫，再拿水槍、水球來射擊，藉以體驗暴力所產生美的變化，進而能領悟追求和平的重要。

學校並結合外籍老師DAVID與中文老師協同教學，帶著一年級學童來體驗，以雙語教學的形式，結合數學與藝術的跨領域課程，透過生命故事、藝術創作的形式，小組合作學習的方式體驗學習。呂佳真表示，整個體驗過程，也讓同學們學習到合作力、創造力與雙語的語言力。