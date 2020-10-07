快訊

最新民調！拜登在六大關鍵搖擺州穩定領先川普

局長遭爆料！軍情局駁斥醜聞不排除提告 國防部展開專案調查

陶藝入校 台南漁光分校泥濃我濃樂陶陶

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市億載國小漁光分校將陶藝入課，培育生活美學素養。記者鄭惠仁／攝影
台南市億載國小漁光分校將陶藝入課，培育生活美學素養。記者鄭惠仁／攝影

南台科大陶藝社指導老師宋健誠這學期與億載國小漁光分校合作，帶領大學生，投入社區服務及工藝教學，並強化青年的服務精神，培養青年課外的興趣以及學習能力。

這次活動共計六次主題課程，由宋健誠帶領幹部與社員以美學的角度，透過手捏、泥條、陶版、拉坯的活動展現生活美學及海洋特色學習的成果。課程中的盆栽花器、陶板、手拉坯、彩繪、不僅僅讓師生能夠了解陶土的由來與應用，因經過燒製的變化與特性，還能藉此加深小朋友對安平在地文化的認識，提升對陶土的興趣。

億載國小校長林志政期許小朋友所學的不單是活動內課程，更要認真看待每件事，學習到「泥濃我濃樂陶陶」的合作精神，培養自主學習的能力，更學會溝通合作的重要性。

台南市億載國小漁光分校將陶藝入課，培育生活美學素養。記者鄭惠仁／攝影
台南市億載國小漁光分校將陶藝入課，培育生活美學素養。記者鄭惠仁／攝影

青年 陶藝

延伸閱讀

孕化自古文明的風格單椅 烏克蘭設計師的設計美學

桃園偏鄉舊建築轉變生態遊學中心 開啟永續行動新篇章

台南推閱讀理解平台「布可星球」 學生拚閱讀救星球

化身體苦痛為創作 徐永旭獲台灣陶藝獎卓越獎

相關新聞

「森林中的圖書館」屏東縣立總圖 書擋書架遭竊警偵辦

睽違兩年重新開館屏東縣立總圖書館，被喻為「森林中的圖書館」，開館兩周湧入超過8萬人次，然而，圖書館近期整理圖書發現，書擋...

比萊豬可怕！ 林口學生吃到6公分垃圾塑膠條

新北林口某國中昨有學生吃團膳業者午餐便當，卻在蒸蛋中吃到一條長達約6公分的垃圾塑膠條，新北市議員蔡淑君今在議會指出，學生...

南光高中「學測破百宣誓」 連太平島也入列誓詞

「手機平板不收好，全班流放太平島...」台南新營南光高中今舉行「學測破百宣誓」活動，校方準備「包子、蛋糕、粽子」3樣吉祥物...

會考生活英語／【生活篇】 三天連假

★ 單字 1. decide [dɪˋsaɪd] v. 決定（國中基本1200字） 2. corner [ˋkɔrnɚ] n. 轉角（國中基本1200字）

校園我最棒／72歲老宅 變身「三合院教室」

新竹市陽光國小保留一座具有72年歷史的「陽光三合院」，市政府推動「新校園運動」再造計畫，由設計師與學生共同發想改造為「三...

高中英聽報考人數8年新低 6日開放查應考資訊

110學年度高中英語聽力測驗第一次考試訂於今年10月24日考試，約10.6萬人報考，是高中英聽第一次考試報名人數近8年新...

中山大學師生點亮南勝社區 協力打造紙漿公仔生活摺頁

中山大學公共事務管理研究所與高雄旗山南勝社區發展協會合作，以「點亮眷村新生命，創造南勝新回憶」為主題，在南勝社區活動中心...

慶祝國慶 學生發揮創意排隊形向國旗致敬

慶祝中華民國國慶，高雄市樹德家商教官室發起「向國旗致敬」活動，學生們在校園各處發揮創意，排列各式隊形，拍照慶祝國家的生日...

克服智能聽力家庭劣勢！ 清寒多障生想為台灣贏聽奧金牌

高雄市左營國中二年級學生吳秉儒生長於清寒、隔代教養家庭，有聽力障礙與輕度智障，一年多前參加學校跆拳道資源班，講不懂、聽不...

弘光科大首開馬術治療復健課程 師生看馬騎馬體驗

弘光科技大學規劃多元跨領域課程，首次開辦「馬術治療以及應用範圍」課程，邀請台灣馬術治療中心德籍顧問林嫵恬和物理治療師汪子...

售學生手作品？ 教育處不建議

近年來，各地國中小學學生手作作品愈來愈精緻，引發部分民眾及公司行號想買來當禮品送人，但是學生手作品能否對外販售？台東縣府...

初鹿國中手製烏克麗麗 有市無價

高雄、屏東、台東許多學校透過特色課程或社團產出別具巧思作品，包括手工皂、木製鉛筆盒、杯墊、手機架等，甚至樂器烏克麗麗也由...

熱門新聞

改國號了？ 台中優良教師獎狀 「中華」民國變「中國民國」

109年度高普考今天放榜 上榜考生開心報喜

南光高中「學測破百宣誓」 連太平島也入列誓詞

國小菜單印萊豬廣告 還辦有獎徵答

教育部國教署頒獎 高英工商蟬連5年建教考核一等

學雜費凍漲15年 私大校長砲轟：干涉大學自治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。