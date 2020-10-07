陶藝入校 台南漁光分校泥濃我濃樂陶陶

南台科大陶藝社指導老師宋健誠這學期與億載國小漁光分校合作，帶領大學生，投入社區服務及工藝教學，並強化青年的服務精神，培養青年課外的興趣以及學習能力。

這次活動共計六次主題課程，由宋健誠帶領幹部與社員以美學的角度，透過手捏、泥條、陶版、拉坯的活動展現生活美學及海洋特色學習的成果。課程中的盆栽花器、陶板、手拉坯、彩繪、不僅僅讓師生能夠了解陶土的由來與應用，因經過燒製的變化與特性，還能藉此加深小朋友對安平在地文化的認識，提升對陶土的興趣。