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中山大學師生點亮南勝社區 協力打造紙漿公仔生活摺頁

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學師生團隊安排DIY體驗活動，邀請社區居民共同參與。圖／中山大學提供
中山大學師生團隊安排DIY體驗活動，邀請社區居民共同參與。圖／中山大學提供

中山大學公共事務管理研究所與高雄旗山南勝社區發展協會合作，以「點亮眷村新生命，創造南勝新回憶」為主題，在南勝社區活動中心舉辦成果發表會，展現「影像記錄欣賞」、「社區走讀」及「DIY體驗活動」三大創意主軸。師生與社區居民共同分享數月來的努力成果，包括「眷村耆老訪談紀錄片」、「眷村：生活回憶紀錄摺頁」及「社區紙漿公仔及木製立體字牌」。

南勝社區對過往眷村歷史缺乏完善與系統性的整理，而且人口嚴重外流。中山公事所師生團隊從今年3月，投入執行「眷村生活記憶保存」與「社區景觀亮點重塑」兩項青年社區行動，協助社區居民重拾生活光榮感。此次合作獲高雄市農業局、文化局、中山大學USR「產學合創‧在地共融─建構大學合作式培力推廣服務計畫」的支持，讓學生實際走入社區場域，了解更多不同的社會樣貌。

公事所助理教授謝政勳與學生們，透過舉辦「景觀改造共識」和「景觀實作」等主題工作坊，凝聚社區居民共識，與師生一同投入景觀亮點的實作，完成社區紙漿公仔和木製立體字牌。並藉由與社區耆老的訪談，挖掘漸被掩蓋的眷村記憶，以短片記錄、摺頁製作兩種形式，傳頌社區內「凱旋新村」和「篤實新村」的生活點滴。

謝政勳表示，為協助旗山的南勝社區增加亮點，成果發表會特別協助社區進行「水泥紙漿塑形與上色」。因師生在南勝社區中，發現可透過水泥紙漿來創造出較具代表性的公仔，加深更多人對於南勝社區的印象，藉此提高知名度和活躍當地的景觀。學生洪毓芳說，這段時間實際走入社區、力行社會實踐工作，與社區夥伴長期合作、交流，學習到許多寶貴的經驗。

中山大學管理學院副院長郭瑞坤表示，師生團隊進駐社區，協助社區找回自信心，展現大學團隊為在地社區注入的創新動能。公事所所長彭渰雯說，這些難能可貴的社區參與經驗，除了社區本身受益外，對於學生個人能力培養或職涯發展都有顯著的幫助，是公事所長期開設此類課程的核心理念。

南勝社區發展協會與中山大學代表，為紙漿公仔進行畫龍點睛儀式。圖／中山大學提供
南勝社區發展協會與中山大學代表，為紙漿公仔進行畫龍點睛儀式。圖／中山大學提供
中山大學公事所學生與南勝社區紙漿公仔合影。圖／中山大學提供
中山大學公事所學生與南勝社區紙漿公仔合影。圖／中山大學提供

眷村 中山大學

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