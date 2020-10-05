慶祝國慶 學生發揮創意排隊形向國旗致敬

慶祝中華民國國慶，高雄市樹德家商教官室發起「向國旗致敬」活動，學生們在校園各處發揮創意，排列各式隊形，拍照慶祝國家的生日。

樹德家商教官藉次活動說明國旗由來，以及國旗設計所代表的意義，並讓學生們思考，從小至大，曾經用什麼樣的方式來慶祝國家的生日？為什麼10月10日要放假？大家一起討論今年的國慶日可以安排什麼樣的活動，或是用什麼樣的方式來慶祝？讓國慶連假過得更有意義。

樹德家商服裝科全班學生排成大大的愛心，將國旗包裹在愛心裡。學生陳宜樺表示，參與這個活動讓大家對國家有更多的認同，也激發愛國信念。廣設科學生洪劭瑀說，從來沒有在國慶日以班級的特色排列隊形向國旗致救，教官帶學生發想並且向國旗致敬，感覺很有趣。

餐飲科學生郭品賢表示，教官在課程中先帶大家踏步並驗收精神答數，同學精神抖擻，配合排列雙十隊形，感覺到青年也應該對國家做出有意義的事。