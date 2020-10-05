克服智能聽力家庭劣勢！清寒多障生想為台灣贏聽奧金牌

高雄市左營國中二年級學生吳秉儒生長於清寒、隔代教養家庭，有聽力障礙與輕度智障，一年多前參加學校跆拳道資源班，講不懂、聽不清楚時，就用數倍的苦練來克服。今年在高雄市長盃、議長盃跆拳道比賽中，挑戰一般選手賽事，拿下3銀、1銅，並助左營國中跆拳道隊奪下議長盃團體組冠軍。

吳秉儒自小與祖母相依為命，他是在左營區公所免費招收低收家庭跆拳道班時，被左營國中教練黃金隆發現有潛力資質，意外開啓跆拳道人生。不懼智力與聽覺的障礙，他比別人要付出更多的訓練，永遠保持正能量從不喊苦。去年在港都盃黃藍帶組拿下個人金牌；今年則是得到市長盃紅黃帶組個人銀牌，以及議長盃紅黃帶組品勢個人銀牌、雙人組銀牌、團體組冠軍，還有對打色帶87公斤以上銅牌。

黃金隆說，因為秉儒有著聽力與智能方面的缺憾，導致訓練方面有些阻礙，甚至有時無法完全理解教練的意思。平常選手講3次、5次就聽懂的訓練內容，秉儒可能要聽10次才會懂。經過一年的用心溝通與訓練，吳秉儒狀況大幅改善，也在跆拳世界裡得到肯定與成就感，體重也從剛開始的90公斤降至78公斤。

在左營國中體育資源班的跆拳訓練室中，吳秉儒與同學們扎實練習前踢、橫踢、下劈、後旋、勾踢等基本動作。學務主任黃玠維說，秉儒雖然反應不如他人靈敏，更不是一講就懂的選手，但最大的優點就是執著、沉穩，學跆拳道後，個性也轉為較安靜、不浮躁。平常練習除了教練要求的次數外，他會練習更多。

黃金隆表示，秉儒因為聽力受損，比賽對戰時，在對手喝聲威示、聽不清楚教練作戰指令的雙重劣勢之下，反而培養出不慌不忙的沉穩比賽風格。比賽遇到逆境時，他最常選擇防禦反擊法，正面迎接對手的進攻，而非單純的閃躲；戰況對自己有利時，他常在對手欲攻未攻之際，勇氣十足搶先一步主動打擊。

吳秉儒說，很喜歡練跆拳道，從中找到成就感，也交了不少好朋友，未來想為台灣拿下一面聽障奧運跆拳道金牌，也想成為一位跆拳教練，能回饋社會，教導像他一樣弱勢的學生。