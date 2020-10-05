弘光科大首開馬術治療復健課程 師生看馬騎馬體驗

弘光科技大學規劃多元跨領域課程，首次開辦「馬術治療以及應用範圍」課程，邀請台灣馬術治療中心德籍顧問林嫵恬和物理治療師汪子瑄專題講座，還安排40位師生到馬場體驗騎乘馬術與領馬，了解騎馬在復健治療上的應用。學生說，完成課程及騎馬體驗後，更理解運用騎馬訓練肌力及平衡力的原理，還有對身心障礙者和銀髮族的幫助。

弘光科大物理治療系副教授陳志鳴表示，騎馬通常用來協助身心障礙者增進肌肉力量、平衡能力與日常生活功能，是很好的復健治療運動，現在台灣邁入高齡化社會，騎馬應用範圍日益擴大，銀髮族也能參與，學校首次安排相關課程，請專家到學校專題講座，講述馬匹輔助活動與治療，課程結束後請師生一起到馬場體驗。

陳志鳴強調，讀萬卷書不如行萬里路，課本上講得再多，都不如學生親自體驗來得震撼，所以安排醫療健康學院及運動休閒系的師生到馬場，從認識馬的特性、如何照顧馬，到親自騎馬了解馬術治療；國內目前只有桃園一處馬場有常態性的治療，希望透過這次課程，讓更多師生進一步了解馬術治療應用，未來將設計跨領域學程，讓更多師生學習。

德籍顧問林嫵恬在講座中提到，馬術治療可改變騎乘者的肌肉張力、姿勢、核心力量與平衡能力，透過騎馬可以感受骨盆的擺動方式，學習走路更穩，騎乘過程中，馬匹提供適當感覺刺激，誘發與外界互動溝通的動機，與馬互動中學習也能增加自信心。由於馬匹動作是重複性的，每一個步態不斷重複，具有治療性效果，因此，台灣很多身障小朋友家長把握復健黃金期，帶小朋友來騎馬復健。

汪子瑄表示，馬匹社交能力很大，自閉症孩子透過騎乘動作建立互相信任，讓自閉症孩子學習溝通與表達，調適情緒；腦性麻痺的小孩最明顯的改變是在平衡上，他們有的人平常行動都需要坐輪椅，跨坐騎馬後能讓平衡感變好，背也比較挺，是很好的復健方式。