「蝴蝶朵朵」借閱爭議 教育局：師生可共讀討論

媒體報導高雄光武國小女童借閱防範熟人性侵的繪本「蝴蝶朵朵」，遭校方以教師用書拒絕；人本基金會批評，學校不該把書「關禁閉」。教育局說，書附指導手冊，師生可共讀討論。

蘋果新聞網今天報導，高雄市光武國小一名女童日前想到圖書館借閱防範熟人性侵的繪本「蝴蝶朵朵」，遭校方拒絕。學校志工認為這本書不適合小孩自行閱讀，一定要跟家長或老師一起閱讀。

光武國小校長洪碧珠表示，這本書是學校老師向學校建議採買，目前為教師用書，放置在學校圖書館教師專用區。

人本基金會南部辦公室主任張萍指出，學生想讀這本繪本，學校就有責任安排給學生了解。「蝴蝶朵朵」是工具書，不是禁書，不需要如此警戒。學校為了省麻煩把書「關禁閉」，不是辦教育者應有的作為。

她建議，學校應該主動張貼公告，讓全校師生知道有這本書，只要任何一名學生想讀，學校就安排老師進班講解繪本。另外，她也請學校別再演「小紅帽和大野狼」，因為現實中性侵加害者大多為熟人，且可能是面目和善、容易親近的人。

高雄市教育局則表示，這本書附有應用指導手冊，建議學校依循閱讀指導手冊，讓老師藉此引導學生保護自己，與孩子進行完整的對話與討論。

「蝴蝶朵朵」是宣導防制熟人性侵的繪本，故事講述一名叫朵朵的快樂小女孩，平時最喜歡盪鞦韆和看蝴蝶飛舞，但有一天，一名叔叔不只加入她的家庭還侵犯她。近來關注兒少性侵議題的藝人隋棠，即為「蝴蝶朵朵」種籽講師。