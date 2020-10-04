帶幼兒除草、鏟土、收成 復興附幼愛與食農課程獲金獎

基隆市復興國小附設幼兒園「愛與食農──普特共融」課程，透過拔草、拌土、採收等農務活動，帶領幼兒快樂學習，並用正向觀點激勵幼兒，營造共學互動，有如將愛注入生活農作課程，獲得教育部頒發全國教學卓越獎「金質獎」肯定。

復興國小位在基隆市七堵區的友蚋山區，與本市多數小學來說相對偏遠。復興附幼目前分屬大、中、小班年紀幼兒共28人，採混齡編班，其中部分幼兒是特教生。

因為混齡編班，年齡差異大，老師經營班級努力營造共學，鼓勵幼兒互動合作。附幼教室前的菜園是孩子們的開放空間、大自然教室，也是呈現循環農作及融合課程的教育環境。

復興附幼主任邱雅琳說，生活農作課程透過「以大帶小」，教導全班寶貝在不同成長步伐裡自主學習；經由「以優帶弱」溫暖與鼓勵孩子如手足般彼此關懷，友愛互助，如同齒輪般共學牽動，展現共榮共好的學習力量。

中班年紀才就讀復興附幼的「小寶」，原本身體動作困難，站不久、無法蹲，但在參與拔草、拌土等農務活動後，漸漸發展出大腿肌耐力，到了大班已見自信，更加熱情參與活動並幫助同伴。

缺乏溝通互動經驗的「貝貝」在一次料理活動擔任助手，內心有了想成大廚並在班上做菜的想法。他主動與奶奶討論設計食譜，雖然話語有限，但已成功打開人際互動的自信開關。