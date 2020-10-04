長億高中兩女學生 入選台中APP創業比賽代表隊

台中市立長億高級中學兩名高二女學生邱暘善、賴彥蓁，近日通過甄選，成為台中市赴以色列姐妹市佩塔蒂克瓦市（Petah Tikva）參加APP青年創業比賽的代表隊代表隊選手，並將以如何製作對抗新冠肺炎疫情的APP來進行比賽；校長沈樹林今在臉書上公布此一訊息，並祝兩人能為台中市爭光。

沈樹林說，代表隊總共有6名選手，另4人都是台中女中學生；要能甄選成功，必須先經過和以色列主辦方的視訊面試，因此除了具備一定的資訊科學能力，還必須具有語文能力，兩名女學生能歷經嚴格甄選，從全市19名學生中脫穎而出，十分不易，也代表該校近年推動國際交流和雙語教育獲得一定成果。

他說，佩塔蒂克瓦市是以色列的第二大都市，長億高中積極推動國際交流和雙語教育，去年曾遠赴佩塔蒂克瓦市交流，因此對該市並不陌生。