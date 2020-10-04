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長億高中兩女學生 入選台中APP創業比賽代表隊

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
長億高中去年即曾赴以色列姐妹市佩塔蒂克瓦
長億高中去年即曾赴以色列姐妹市佩塔蒂克瓦

台中市立長億高級中學兩名高二女學生邱暘善、賴彥蓁，近日通過甄選，成為台中市赴以色列姐妹市佩塔蒂克瓦市（Petah Tikva）參加APP青年創業比賽的代表隊代表隊選手，並將以如何製作對抗新冠肺炎疫情的APP來進行比賽；校長沈樹林今在臉書上公布此一訊息，並祝兩人能為台中市爭光。

沈樹林說，代表隊總共有6名選手，另4人都是台中女中學生；要能甄選成功，必須先經過和以色列主辦方的視訊面試，因此除了具備一定的資訊科學能力，還必須具有語文能力，兩名女學生能歷經嚴格甄選，從全市19名學生中脫穎而出，十分不易，也代表該校近年推動國際交流和雙語教育獲得一定成果。

他說，佩塔蒂克瓦市是以色列的第二大都市，長億高中積極推動國際交流和雙語教育，去年曾遠赴佩塔蒂克瓦市交流，因此對該市並不陌生。

據該校老師王慧卿說，兩女學生已從9月30即以視訊方式了解主辦方製作APP的方式和相關規定，接著即和代表隊其他成員一起著手找資料和進行設計，並在12月時展示成果，同時進行評選。

長億高中女學生邱暘善。圖／取自沈樹林臉書
長億高中女學生邱暘善。圖／取自沈樹林臉書
長億高中女學生賴彥蓁。圖／取自沈樹林臉書
長億高中女學生賴彥蓁。圖／取自沈樹林臉書
長億高中校長沈樹林（左四）去年即曾帶著師生赴以色列姐妹市佩塔蒂克瓦市交流。圖／取自沈樹林臉書
長億高中校長沈樹林（左四）去年即曾帶著師生赴以色列姐妹市佩塔蒂克瓦市交流。圖／取自沈樹林臉書

以色列 台中市 新冠肺炎 疫情 APP

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