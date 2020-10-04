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桃園復旦高中捐好書 用閱讀幫助身障朋友自立生活

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
學生宣傳募書和幫忙整理，事前都做好準備工作。圖／桃園市私立復旦高中提供
學生宣傳募書和幫忙整理，事前都做好準備工作。圖／桃園市私立復旦高中提供

桃園市復旦高中偏鄉服務受疫情影響暫停，學生改以發起「用閱讀，幫助這個世界，捐好書，幫助身障朋友自立生活」，讓好書恣意飛翔，兩個月募得近1000本，全數捐給伊甸基金會，幫助弱勢團體充實自我基本知識。

復旦高中校長段台民表示，學校長期推動學生服務學習，在團隊中營造需求情境，提供學生適性選擇參與其中，以合作學習方式達成組織目標分工執行，做中學，學中再做，培養社會參與熱忱，習得各項帶得走的能力，開闊學生視野素養。

復旦108學年下學期成立領袖培訓班，培養學生擁有帶著走的能力，原本今年排定要到偏鄉服務，因新冠病毒疫情無法成行。領袖班學生關愛原鄉熱情不減，與高二328班師生投入募書，一樣能把溫暖和愛散佈到家庭、學校、社會。

領袖培訓班長江禮詮表示，課程從活動計畫至成果展現，都搭配不同主題實作，讓他對於營隊的規畫非常清楚。他也是關愛志工社的成員，疫情關係無法至偏鄉服務，於是提議合作募書「讓書去旅行」，與伊甸基金會合作，募得的書由基金會合作夥伴書寶二手書店認購，所得由基金會扶持弱勢家庭，更能讓好書恣意飛翔，尋找下一個棲息地，這讓我們的活動的效益最大化。

高二328班負責人許佳芃表示，同學聽到募書消息後主動與導師報告要參與，協助入班及校園內宣傳、書籍蒐整，宣傳前擬訂和練習講稿、口語表達及上台說明，大家犧牲下課及放學時間，為的是完整傳達活動目的，更希望大家共襄盛舉。江奇香教官強調，雖然疫情緣故未如願出隊，但澆不息他們的服務熱情。

復旦高中校長段台民強調學生做中學，學中再做，培養社會參與熱忱。圖／桃園市私立復旦高中提供
復旦高中校長段台民強調學生做中學，學中再做，培養社會參與熱忱。圖／桃園市私立復旦高中提供
復旦高中發起「用閱讀，幫助這個世界」，全校在操場捐書場面壯觀。圖／桃園市私立復旦高中提供
復旦高中發起「用閱讀，幫助這個世界」，全校在操場捐書場面壯觀。圖／桃園市私立復旦高中提供
學生上台宣傳前，自己擬定講稿而且反覆練習。圖／桃園市私立復旦高中提供
學生上台宣傳前，自己擬定講稿而且反覆練習。圖／桃園市私立復旦高中提供

偏鄉 弱勢家庭 身障

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