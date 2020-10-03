彰化縣萬合國小學童登完百岳攻頂之後 等著學說故事

教育部推動偏鄉小學生登台灣百岳，彰化縣萬合國小高年級14名學童在中秋連假前，爬完國小階段應完成的台灣高山教育；校長陳金鍠今天表示，教師將指導學童寫作，重新整理登山印象，將解說給學弟妹聽，訓練口說能力。

萬合國小去年剪輯登上合歡山主峰的錄影畫面，參加法務部舉辦的煙毒防制競賽，得到全國第三名，師生為之振奮，今年結束登百岳，師生摩拳擦掌，將融合偏鄉小校特色，再次挑戰相關競賽。

小校學生登百岳，看似簡單，其實小一就開始準備。校長陳金鍠說，低年級學生到中彰投找3000公尺以下的山岳練習登山，升上中年級，每周安排時數做伏地挺身、仰臥起坐以鍛練肌耐力，有些運動可以天天做，例如跳繩。

五、六年級學童登高山前，學校外聘導覽人員講解高山植物和運動需知，學校護理師說明高山救護，小朋友為登山做足準備。今年原本計畫登玉山，家長擔憂「山太高，囝仔凍未條。」改登石門山，不過千算萬算，沒算到當天下雨，氣溫攝氏8度，小朋友為了達成目標，忍受又濕又冷，終於順利攻頂。