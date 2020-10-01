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高潛勢災害學校雲林林中國小 獲選為水保推廣示範基地

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
雲林縣林中國小水土保持推廣示範基地揭牌典禮。圖／水保局提供
雲林縣林中國小水土保持推廣示範基地揭牌典禮。圖／水保局提供

農委會水保局今年以「水土保持酷學校增能擴散計畫」，讓酷學校進一步成為推廣示範基地，進而推廣及影響其他學校或社區。同時，雲林縣林內鄉林中國小今年獲選為水土保持推廣示範基地。

水保局表示，推動「水土保持推廣示範基地」已進入第3屆，共有11所水土保持推廣示範基地遍及全台11縣市，接下來將以一縣市一基地為目標持續辦理，期盼能以學校為據點，從校園自身的教學、課程、環境等特色為起點，起而帶動跨縣市、跨領域的防災教育，使水土保持教育之推動串連成為多面性的交流網絡。

林中國小校長林志郎表示，爭取申請成為水土保持酷學校，善用水土保持局提供的教具、教案、繪本等資源，因校地位處於高潛勢災害學校，師生共同彙集社區及在地的災害型態與防災知識，將水土保持納入校本課程，促進師生對水土保持、土石流防災、生態保育與農村再生的重視；於今年獲選為「水土保持推廣示範基地」，期能將近兩年課程發展經驗，分享給更多學校和社區，共同推動水土保持教育。

水保局 農委會 農村再生

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