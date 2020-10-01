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「把泥土味道留給未來」 16名藝術家聯展義賣助綠盟
「綠盟20破浪前行」藝術公益聯展10月3日登場，由16名藝術家與環保界攜手舉辦，這也是長年推動藝術教育的雄獅美術星空畫廊，首次與公民團體合辦公益聯展，展品涵蓋版畫、油畫、水彩、粉彩、雕塑、攝影、複合媒材等多元創作形式，義賣所得將全數捐給綠色公民行動聯盟，用於推動非核減煤、能源轉型及汙染治理。
享譽國際的版畫藝術家楊炯杕與楊忠銘，是促成這次藝術公益聯展的推手。楊忠銘是第一位在故宮展出版畫並典藏作品的當代藝術家，他表示，「生命很重要的問題在於，你正在為別人或未來的世世代代做些什麼」，希望將小時候聞到的泥土地的味道留給未來，選擇用行動支持綠盟在做的事。
2020年為綠盟創會的20周年，今年受疫情影響，為讓綠盟有足夠經費持續推動環境工作，楊忠銘與楊炯杕邀集16位對自然與環境懷抱相同意識的藝術家響應，表達對環境正義與自然永續的支持。
「綠盟20破浪前行」藝術公益聯展展期為10月3日至10月18日，周三至周五、周日下午1時1時至晚上7時，周六上午10時至晚上7時，周一、二公休，地點在雄獅星空（台北市南京西路9號2樓）。
展出藝術家包括KIM（廖偉廷）、王午（倪又安）、王耀俊、林彥伶、林賢俊、胡棟民、郭正參、 郭娟秋、陳又寧、黃景瑋、黃椿元、曹育維、楊炯杕、楊忠銘、劉淑美、謝伊婷。
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