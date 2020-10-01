科博館中秋花藝展 野生山紅柿、苦楝子藝現秋色

中秋佳節，展現秋季色彩的各類花藝，國立自然科學博物館植物園籌辦的「中秋花藝」特展，今年以《仲秋尋芳》為主題，由科博館與台中市映月古流花藝研究協會合辦，在植物園熱帶雨林溫室B1展出，展期至10月11日止。

科博館表示，今年特展以秋季常見的菊花、大王芒草及「果實類」台灣野生山紅柿、菝契(山歸來)、野生苦楝子，野生烏臼、栓皮櫟、木玫瑰搭配枯枝呈現秋天的色彩魅力，現場也特別擺放2盆鹿角山蘇及魚尾興蕨園藝品種，讓民眾了解其中品種的差異。

科博館生物學組研究員嚴新富解說，台灣野生山紅柿含有柿漆，可拿來浸泡漁網，增加網子的韌度；台灣原生樹種的苦楝樹種子可提煉成苦楝油，是防治害蟲的天然殺蟲劑；野生烏臼果實表面有蠟，可拿來做蠟燭或機械使用的潤滑油，這些原生植物現已多為觀賞植物。

科博館副館長黃文山表示，自己每年都會到屏東縣牡丹鄉的野薑花園賞花，民眾在中秋佳節可以多來科博館賞花， 讓身心得到舒緩。

秋天是豐收的季節，草木多結果實，《仲秋尋芳》中秋花藝特展將花卉與自然植物的繽紛色彩融入4大花型：生花、瓶花、盛花、現代華。「生花」風格古雅，意境幽遠；「瓶花」營造高山與懸崖意境；「盛花」創造平地河流及高山原野之美；「現代華」超越自然，創造無限想像力。