影／嘉義市「光織影舞」藝術展明開展 可搭免費接駁車

嘉義市政府「2020嘉義市光織影舞」光影藝術展，明天起每晚6至10點在北香湖公園開展、為期1個月，執行團隊以「大地為畫布、光影為筆墨」，規畫全國最大戶外夜遊光影藝術展，讓遊客走進公園如同穿梭光影，市府活動期間遇假期、周六日提供接免費駁車服務，遊客可從建國二村新生路停車場、嘉義後火車站搭乘接駁車至北香湖公園。

嘉義市長黃敏惠前晚陪同母親與多名議員，到北香湖公園視察「光織影舞」開展前準備，由策展總監蔡昕默介紹7座光影裝置藝術特色、設計理念，許多市民到公園運動，或推行動不便、坐輪椅父母親到公園散步，看見黃敏惠後都熱情打招呼，稱讚光織影舞「設計太美了」，分享參觀心得、爭相與黃敏惠在光影藝術前合影留念。

嘉義市觀光新聞處處長張婉芬表示，台北新北等六都市民常羨慕嘉義市民擁有美麗公園，光織影舞開始試燈後，更引起廣大迴響，讓北香湖成為一個新景點，活動會場將設置3個入口，為維持動線順暢，建議民眾採順時針方向入場

嘉義區監理所所長李輝宏表示，至北香湖公園觀賞「光織影舞」活動，也可在嘉義火車站搭「市區66路」到北香湖公園，假日30分鐘1班車。