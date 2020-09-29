培育無數國手 旗山農工教師楊淋貴獲師鐸獎

在高雄旗山農工機械科任教的楊淋貴，28年來共培育7屆模具職類國手為國爭光，其中一名出自單親家庭的學生「老江」，原本自信不足，經他不斷鼓勵，也取得國手資格，並在阿布達比國際技能競賽拿下優勝，楊淋貴作育英才無數，今年榮獲師鐸獎，這也是旗山農工睽違27年來第二位獲獎教師。

楊淋貴老師畢業於彰化師範大學，民國81年分發旗山農工任教，在偏鄉任教的他，面對許多弱勢家庭學生，對課業興趣也相對不高，楊淋貴為此著重技能輔導，20多年來培訓7屆模具職類國手，曾有學生在第37屆國際技能競賽勇奪模具金牌。

確立施教的方向，楊淋貴卻碰上資源限制的難題，他表示，校內機器老舊，設備不足，選手適應不良，必須利用例假日及晚上加強輔導，也因此常忙到很晚回家，所幸妻小體諒，讓他能把心思多放在學生身上。

他指導的學生中，洪偉倚曾赴瑞士聖嘉倫參加第37屆國際技能競賽，一舉拿下模具金牌，目前也從事技職教育訓練工作。另名學生「老江」，住內門鄉下，本來很沒自信，經鼓勵後發憤圖強，在各項技藝競賽都拿下亮麗成績，2015年因在全國技藝競賽表現優異，保送國立台灣科技大學就讀。

之後老江還曾代表台灣參加在阿布達比舉辦的第44國際技能競賽，拿下塑膠模具職類優勝，光榮返鄉，奶奶和爸爸非常感動。「有天分的孩子，如果沒人鼓勵，就可能會被埋沒」，楊淋貴表示，這也是為什麼他不放棄學生的原因。