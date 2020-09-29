聽新聞
test
0:00 / 0:00
「十分藍」新門面 十分國小操場更安全
平溪區十分國小的操場，原先因排水不佳導致破爛與安全疑慮，透過新北市議員林裔綺取經費，優先修繕偏鄉學校嚴重的操場破損狀況，經過八過月的工程，在這個月底十分國小的新操場啟用，學生看到嶄新的藍色鋪面，都好興奮。
新北市議員林裔綺表示，十分國小的操場過去一補再補且容易積水，學生上體育課很常因此跌倒，在得知後，特別在議會質詢時提出，得以讓十分國小優先獲得工程改善，經過近八個月的時間，總算完工了。
這次工程總經費472萬元，不僅是學校操場，連同校門口地磚都整個換新，也改善了容易凹坑滑倒的狀況，學校在中廊也寫上「十分幸福」標語，還有操場中間的新校徽，呈現大自然地景意象。
十分國小校長利一奇表示，非常感謝新北市府與市議員林裔綺爭取經費，這次特別搭配周圍環境，將操場打造成水藍色，孩子們笑稱是「十分藍」，嶄新的顏色也讓學生家長、校友們感到新奇，更宛如優游在大自然的游泳池一般，透過良好的排水系統，雖然清晨下過雨，操場仍能快速排水，讓孩子們更安全自在地上體育課，揮灑青春。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言