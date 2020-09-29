一日教師長庚國小版 老師情緒波段、口頭禪全都錄

為慶祝教師節，桃園市龜山區長庚國小讓6年級學生體驗掌鏡，貼身拍攝全校60多名老師在校日常，藉此觀察老師一整天中喜怒哀樂變化、最常講的一句話，讓同學從被動接受的一方轉變為主動觀察角色，設身處地了解教師的辛苦，也用小朋友的角度呈現「老師在你們印象中是什麼樣子」。

長庚國小訓育組組長呂佩表示，學校教育以往都是老師在台上指導，學生坐在底下聽課，這次把彼此角度互換，首次讓學生以老師當主角，透過拍影片、速寫描繪方式，讓小朋友主動拿起攝影機、畫筆，把心中老師的模樣勾勒出來。

呂佩提到，拍影片部分大約2個禮拜前開始籌備，由6年級學生自治會共24人參加，分成4組利用下課時間、自習空檔等，各自拍攝個班級導師及專任、行政等60名老師，除了貼身紀實工作內容、籌備行政作業，從中也穿插訪問師生的片段，用最直觀感受呈現出「老師在你們印象中是什麼樣子」。

而校方也同步設計學習單，其中幾項要學生觀察老師一天當中的情緒起伏、最常講得幾句話為何，有學生細膩發現，一大早老師心情最平穩，但隨著早上打掃、8點上課，會出現第一波抓狂情緒，緊接著提醒交作業、戶外活動等，到中午前還會有第二波、第三波情緒起伏，放學前則最放鬆。

還有學生說，老師最常講的話包括「可以安靜一點嗎？」「功課交了沒啊？」「專心看我！」有老師看大家的反饋，才笑說原來小朋友都有聽進去，平時也都默默在觀察。