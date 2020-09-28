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金門幼教師推廣閩南語歌謠 培養孩童認同家鄉

中央社 / 金門縣28日電
109年度全國SUPER教師獎頒獎典禮日前舉行，金門縣金湖國小附幼教師陳雅馨（前）為幼兒園組得獎者，她說，得獎最大收穫是能讓各縣市老師看到金門。 中央社
109年度全國SUPER教師獎頒獎典禮日前舉行，金門縣金湖國小附幼教師陳雅馨（前）為幼兒園組得獎者，她說，得獎最大收穫是能讓各縣市老師看到金門。 中央社

金門縣金湖國小附幼老師陳雅馨主導「石獅爺的願望」音樂書，帶領幼兒透過閩南語歌謠體驗鑢安簽（削蕃薯簽）等農村生活，認識在地文化，讓孩子認同家鄉。她也獲頒全國SUPER教師獎。

金湖國小校長陳為信說，4年前幼兒園教室天花板坍塌，整個幼兒園搬遷到金湖綜合體育館上課。當時學校師生就如同金門守護神─風中的石獅一樣，不但挺住，還把危機化為轉機，學校將這段期間的課程精鍊集結成「阮厝佇金湖」繪本出刊，並將義賣所得捐給慈善機構，讓愛的正能量傳遞下去。

而陳雅馨則是在陳為信和幼兒園園長楊偉彣鼓勵下，以個人音樂長才創作「石獅爺的願望」閩南語歌謠。

38歲的陳雅馨從事幼教工作14年，一直想發展在地化課程。她還原歌詞背後的故事場景，帶領小朋友重回鄉土現場，感受白鷺鷥、鸕鶿、戴勝等太湖生態之美，並陪著小朋友體驗農家樂，種植花生、地瓜，還去探訪風獅爺。

孩子透過親身的體驗，也明白歌詞含義。例如，「看白鷺鷥佮阮耳交耳」、「鑢安簽撒寡米來止飢」和「種塗豆做紅粿甜甜甜」等。她並鼓勵孩童將課程體驗心得透過彩筆記錄下來，於是「石獅爺的願望」音樂書誕生了。

陳雅馨說，這是湖幼第一次帶領孩子一起創作繪本。她說，繪本動人之處不在圖畫得多漂亮、文字有多順暢，而是從孩子創意中發現他們想表達的情感。尤其在體驗過程中，孩子自然而然將金門話融入生活情境中，在語言流動中，金門這塊土地、傳統農村生活文化，也就不知不覺深刻烙印在小小心靈中，而這種愛鄉之情，將是孩子成長後自信的來源。

為發掘深耕基層良師、推廣優良教師典範，全國教師會自2003年辦理「SUPER教師獎」選拔活動，並從2013年由全國教師工會總聯合會接續辦理。今年22個縣市共有42名老師角逐，最後只有5人獲得全國SUPER教師獎，陳雅馨是其中之一，而且是唯一獲獎的幼教老師。

評審團認為，陳雅馨帶領幼兒手繪家鄉的習俗、文化，並透過閩南語唸謠認識在地文化，且集結成書捐給慈善團體，這樣的義舉不但成就孩子，也成就自己。更令人動容的是她帶領幼兒走入社區、深入在地文化探究，讓家長與幼兒認同自己的家鄉，發現家鄉之美，這才是能長久留在幼兒心中感動孩子、撼動家長的教育精神，「這才是SUPER教師」。

陳雅馨說，得獎最大的收獲是能讓各縣市的老師看到金門。

金門縣金湖國小附幼教師陳雅馨（後粉衣者）熱心發展在地化課程，帶領孩子們體驗農村生活、認識在地文化，培養孩子認同家鄉。（金湖國小提供） 中央社
金門縣金湖國小附幼教師陳雅馨（後粉衣者）熱心發展在地化課程，帶領孩子們體驗農村生活、認識在地文化，培養孩子認同家鄉。（金湖國小提供） 中央社
金門縣金湖國小附幼教師陳雅馨（後中卡其衣者）帶領孩子透過閩南語唸謠等認識在地文化，也引領幼兒走入社區、深入在地文化探究，讓家長與小朋友更加認同自己的家鄉，發現家鄉之美。中央社 中央社
金門縣金湖國小附幼教師陳雅馨（後中卡其衣者）帶領孩子透過閩南語唸謠等認識在地文化，也引領幼兒走入社區、深入在地文化探究，讓家長與小朋友更加認同自己的家鄉，發現家鄉之美。中央社 中央社

金門 幼兒園 閩南語

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