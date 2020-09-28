東陽國小運用AR 畫出老師圖像寫下感謝話

台中市大甲東陽國小從108學年度起，從軟硬體各方面引進創新科技幫助學生創建多元的學習視野，今天教師節，學校設計校園AR眼鏡與平板解謎闖關探究等活動，還讓學生在IPAD上「吾繪吾師」，畫出老師圖像，寫出感謝的話。

今天的活動包括「米菲多媒體Epson AR眼鏡體驗特區」、「AR吾繪吾師互動區」，包括互動著色、吾繪吾師、造型自繪 、「AR閱讀趣」和「AR植物辨識」、「AR地球儀辨識」共5個關卡學習區的跨領域學習活動，以MAKAR獨創的AR問答系統作為即時學習檢測與學習情境串連的脈絡。

今天是教師節，學校規劃擴增實境「吾繪吾師」活動，讓學生使用IPAD，讓原本彩繪在紙上老師圖像與感謝的話，變成充滿童趣躍動於平板上的生動畫面，也透過全校畫面廣播到各班級傳遞童趣與教育愛。