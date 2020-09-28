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東陽國小運用AR 畫出老師圖像寫下感謝話

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中大甲東陽國小今天辦活動，讓學生應用AR系統，畫出老師。圖／東陽國小提供
台中大甲東陽國小今天辦活動，讓學生應用AR系統，畫出老師。圖／東陽國小提供

台中市大甲東陽國小從108學年度起，從軟硬體各方面引進創新科技幫助學生創建多元的學習視野，今天教師節，學校設計校園AR眼鏡與平板解謎闖關探究等活動，還讓學生在IPAD上「吾繪吾師」，畫出老師圖像，寫出感謝的話。

今天的活動包括「米菲多媒體Epson AR眼鏡體驗特區」、「AR吾繪吾師互動區」，包括互動著色、吾繪吾師、造型自繪 、「AR閱讀趣」和「AR植物辨識」、「AR地球儀辨識」共5個關卡學習區的跨領域學習活動，以MAKAR獨創的AR問答系統作為即時學習檢測與學習情境串連的脈絡。

今天是教師節，學校規劃擴增實境「吾繪吾師」活動，讓學生使用IPAD，讓原本彩繪在紙上老師圖像與感謝的話，變成充滿童趣躍動於平板上的生動畫面，也透過全校畫面廣播到各班級傳遞童趣與教育愛。

另規劃全校老師的五官截圖讓學生猜猜樂送好禮活動，讓今年的教師節有趣又有意義；東陽國小表示，為使科技創新教育永續深耕，透過與米菲多媒體股份有限公司的產學合作，讓東陽國小師生可以長期使用MAKAR這款純台灣血統的優良擴增實境製作平台，製作更多元的學習素材與活動體驗。

台中大甲東陽國小今天辦活動，讓學生應用AR問答系統，建構科技走讀學習新風貌。圖／東陽國小提供
台中大甲東陽國小今天辦活動，讓學生應用AR問答系統，建構科技走讀學習新風貌。圖／東陽國小提供

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