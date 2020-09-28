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教師節敬拜祖師爺伊尹 桃園永平工商餐飲科秀成果
桃園市永平工商餐飲科今天舉辦「永恆師恩鼠不盡」技藝超群敬拜祖師爺大典，也是永平工商餐飲科的傳統及特色課程，每年都由科內教師們，集思探索一個符合時下潮流的「創新」主題，由學生們將創意料理獻上給祖師爺伊尹。
今年以「永恆師恩鼠不盡，平安吉祥福滿天」為主題，透過鼠年的敬祖慶典活動，以鼠年（薯）為主題，藉由台灣在地食材馬鈴薯和番薯，搭配當季根莖類，由五廳師傅與各職類技藝超群的中餐、西餐、西式點心、麵包製作以及餐飲服務選手們，將平日所學以及競賽成果呈供祖師爺，代表對祖師爺的敬重與感謝。
校方表示，永平工商能有豐碩的競賽成，果靠的不僅是學生們努力的學習，還有師長們的用心指導。餐飲科敬拜大典的主祭者及陪祭者，即由參加第50屆全國技能競賽餐飲服務，榮獲全國銀牌的學生曾思穎，和餐飲服務青少年組榮獲全國金牌的學生林芷亘為代表，做為其他學子的楷模與飲水思源的象徵。選在教師節當天舉辦敬拜祖師爺大典，讓學生學習感恩惜福，在活動中表達對教長的感恩與敬重。
今年伴手禮更具巧思，是餐飲科師生完成的手工餅乾，創新獨特口味，有別於以往手作餅乾，四種口味包括XO醬餅乾、烏魚子餅乾、杏仁餅乾、金沙餅乾，其中XO醬餅乾是永平師傅獨特研發傳承的XO醬配方，搭配著杏仁片烘烤，香氣撲鼻獨具特色，烏魚子餅乾更受好評，以台灣雲林野生烏魚子，經酒香烘烤過切丁再拌入麵糰，烘烤後提升了烏魚子高貴，是本拜大典中的一大亮點。
永平工商餐飲科成立至今20多年，董事長朱仁才說，餐飲科除了重視學生專業技術，也藉拜祖師爺的活動推展學生的人文素養，更傳承「吃果子拜樹頭、飲水思源」的感恩態度。
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