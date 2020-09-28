設計特教學生交筆友教案 基隆老師吳荔馨獲教育部獎助

教育部舉辦第6屆特殊教育教材教具設計比賽，基隆市深美國小特教老師吳荔馨、桃園市上田國小老師邱雅姿合作的「『田美』友誼──跨校交筆友教案」，結合傳統書信和社群軟體讓兩校特教學生交筆友，提升彼此語文、社交與資訊素養，榮獲特優第1名肯定。

基隆市政府教育處表示，吳荔馨老師長期致力提供特教學生多元學習機會，去年獲選基隆市特殊教育優良教師。今年提出教案獲獎，是對她的努力再次肯定。市府未來將持續鼓勵教師投入特教課程與教學研發，提升特教學生的照顧與教學品質。

吳荔馨說，教學過程中發現學習障礙學生，除了在學習策略、人際溝通方面有需加強，他們對在地文化認同及網路資訊素養也有所欠缺，像誤解「酸民」留言和特殊網路用語，就可能造成誤社交困難，才會設計交筆友教案。

深美國小和上田國小跨校交筆友課程已實施2年，共有16名特教學生參與。透過跨校交筆友教案，兩校學生藉由書信、FB、IG及YouTube、漫畫接龍等方式，彼此介紹基隆、桃園地方美食與文化。

吳荔馨說，深美學生會向筆友介紹在廟口吃到芋頭球的口感，上田學生則是分享客家麻糬的吃法。雙方還可透過影片分享、留言及回覆留言等過程，提升學生溝通技巧與人際互動能力。