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設計特教學生交筆友教案 基隆老師吳荔馨獲教育部獎助

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市深美國小、桃園市上田國小「『田美』友誼──跨校交筆友教案」，榮獲教育部舉辦第6屆特殊教育教材教具設計比賽特優第1名肯定。圖／基市府教育處提供
基隆市深美國小、桃園市上田國小「『田美』友誼──跨校交筆友教案」，榮獲教育部舉辦第6屆特殊教育教材教具設計比賽特優第1名肯定。圖／基市府教育處提供

教育部舉辦第6屆特殊教育教材教具設計比賽，基隆市深美國小特教老師吳荔馨、桃園市上田國小老師邱雅姿合作的「『田美』友誼──跨校交筆友教案」，結合傳統書信和社群軟體讓兩校特教學生交筆友，提升彼此語文、社交與資訊素養，榮獲特優第1名肯定。

基隆市政府教育處表示，吳荔馨老師長期致力提供特教學生多元學習機會，去年獲選基隆市特殊教育優良教師。今年提出教案獲獎，是對她的努力再次肯定。市府未來將持續鼓勵教師投入特教課程與教學研發，提升特教學生的照顧與教學品質。

吳荔馨說，教學過程中發現學習障礙學生，除了在學習策略、人際溝通方面有需加強，他們對在地文化認同及網路資訊素養也有所欠缺，像誤解「酸民」留言和特殊網路用語，就可能造成誤社交困難，才會設計交筆友教案。

深美國小和上田國小跨校交筆友課程已實施2年，共有16名特教學生參與。透過跨校交筆友教案，兩校學生藉由書信、FB、IG及YouTube、漫畫接龍等方式，彼此介紹基隆、桃園地方美食與文化。

吳荔馨說，深美學生會向筆友介紹在廟口吃到芋頭球的口感，上田學生則是分享客家麻糬的吃法。雙方還可透過影片分享、留言及回覆留言等過程，提升學生溝通技巧與人際互動能力。

吳荔馨發現，有書寫困難的學生對寫字感到懼怕，但為了讓筆友看到完整的書信，會更努力學習注音打字，或以語音輸入系統練習口語表達，課業表現因此提升。有學生原來造句不會超過10個字，但期末考的造句答題都明顯進步。家長也發現孩子學習動機提升，一回家就寫國語作業，與先前因學習遇挫折自信心低落判若兩人。

「『田美』友誼──跨校交筆友教案」讓學生透過傳統書信和社群軟體交筆友，提升彼此語文、社交與資訊素養。圖／基市府教育處提供
「『田美』友誼──跨校交筆友教案」讓學生透過傳統書信和社群軟體交筆友，提升彼此語文、社交與資訊素養。圖／基市府教育處提供

基隆 社交 素養 教育部 特教

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