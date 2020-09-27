高市SUPER教師頒獎 用專業與熱情定錨為學生引領方向
高雄市教師職業工會與高雄市教師會，在高市總圖小劇場舉辦「SUPER教師獎頒獎典禮」。今年SUPER教師得獎者是博愛國小吳庭妤、大仁國中宋怡靚、獅甲國中蔡佩如、高雄高工陳慶龍與立志中學林士弘；Special教師獎得主分別是樹德家商葉曉雯、中山高中葉秀娟、高雄高商陳建霖。
高雄市SUPER教師獎頒獎典禮已邁入第21年，由樹德家商啦啦舞蹈團以熱舞「SUPER GRIL」揭開序幕，教師也組成「魔力四射重奏團」帶來精采演出，福山國中絲竹樂團演奏悠揚的國樂。在頒獎人揭曉得獎者前，入圍者的親友團、加油團都渾身解數，加油聲震天。
高雄市教師職業工會理事長于居正表示，21世紀是最光明、也最黑暗的時代，不論是學習型態、親師生關係、國際社會環境，都變動迅速而劇烈，教師在其中扮演了重要且關鍵的角色，只有清明的智慧以及與時俱進的學習力，才能讓教師們站穩腳步、向前邁進。工會希望藉由「SUPER教師獎」的舉辦，提供教師學習的典範，用專業與熱情為自己定錨，為學生引領方向。
Special教師獎得主雄商教師陳建霖，盡心竭力照顧特教學生，班上曾同時有自閉症伴隨妥瑞氏症、貝克型肌失養症以及肢體障礙等孩子，他以感同身受的慈悲心，陪伴他們成長，密切地與家長聯繫、溝通討論如何幫助孩子。建霖老師把握每一次與學生相遇的機會，進而成為學生的貴人。
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