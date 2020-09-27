來自宜蘭國樂好手吳孟珊 國家音樂廳開辦胡琴獨奏會

素有宜蘭「國樂之母」之稱的張月娥女士培育無數國樂人才，備受尊崇，不幸去年往生，她早年培育的大弟子吳榮燦如今不但在樂壇有優異表現，承其遺願散播國樂種子，致力教學與演出，其女兒吳孟珊更是該領域傑出新秀，最近即將在國家音樂廳開辦《煉》胡琴獨奏會。

早年農村社會物資欠缺，習樂的孩子不多，張月娥老師曾在礁溪國小及國中任教，出錢出力成立國樂社團，買樂器給孩子，甚至資助學生升學念書費用，很多學生至今仍感念這位偉大恩師，各界對於張月娥畢生努力奉獻，冠上「國樂之母」美譽，張老師去年3月22日逝世，享壽93歲，總統府為表彰其一生貢獻，特頒褒揚令。

國樂大師吳榮燦以前就讀礁溪國中，是張月娥教出來的大弟子，吳考上中國文化學院國樂組後，經常返鄉義務指導學弟妹。吳榮燦說，當時多次往返台北、宜蘭，來回車票及中午的便當，他都是自掏腰包，因感佩張老師的精神，身為大弟子的他理當這麼做。

張月娥是吳榮燦的音樂啟蒙教師，後來吳跟隨李鎮東主修胡琴、鄭思森主修琵琶，對於嗩吶、海笛、月琴、南北三弦等也都有鑽研，最後專攻胡琴類樂器，潛心創作及錄製台灣本土傳統音樂數十首，1980至2005年擔任台北市立國樂團屆滿25年退休，榮獲「功在樂團」金鐘獎座榮耀，目前任教於中國文化大學中國音樂學系、台北市藝文推廣處民俗音樂歌謠班及內湖社大胡琴月琴流行音樂班等。

吳榮燦老師的一對子女受其影響，也拉了一手好胡琴，女兒吳孟珊是國家兩廳院樂壇新秀，她將在10月3日晚上於國家音樂廳開辦胡琴獨奏會，這場名為「煉」的獨奏會中，其父親吳榮燦及哥哥吳政翰也會上場演奏；特別的是，這是一場點線面三元素，融合音樂、舞蹈及多媒體等多元表現手法的表演，兼顧傳統與現代，提煉胡琴形而上之藝術，安排曲目包括《鳥投林》、《踏青》、《草原上》、《大姑娘美》、《燕子》、《曾侯乙傳奇》、《阿曼尼莎》等都非常好聽。

33歲吳孟珊是台北市立國樂團二胡演奏家，5歲開始學琴，父親吳榮燦是啟蒙老師，亦得兄長吳政翰指導，擅善長演奏二胡、高胡、殼仔弦、板胡及椰胡等樂器，自幼受嚴謹的音樂教育訓練，承襲胡琴演奏的傳統與現代多元風格技法，演奏風格溫潤秀靜、沉穩大氣，2011年榮獲台北市民族器樂大賽二胡優勝獎、台灣區優勝第一名，2010年起舉辦多場胡琴獨奏會，備受好評。