鳳林國小百年校慶 學生跳六佾舞祭孔

花蓮鳳林國小校內有一座小孔廟，今年適逢百年校慶，今天遵循古禮舉行祭祀孔子的六佾舞，36名學生穿著祭孔服裝架式十足，校方在學校廣場立1座約2公尺高的孔子雕像，重新樹立鳳林國小意象。許多校友「回娘家」找當年的畢業照，彷彿回到當年的青春歲月。

鳳林國小校長李國清表示，校內的小孔廟已有70年歷史，是少數全台校園有孔廟的學校，印象中戰後第一屆校長戴文鑑看到地上有孔子雕像，便著手興建孔廟；歷年來整修維護，剛好今年100年校慶，於是決定盛大舉辦訓練學生跳六佾舞，祭祀至聖先師孔子。

校慶籌備會主委、同時事鳳林國小校友鄧明星說，原先學校廣場有一棵大榕樹，卻因病蟲害傾倒，有感於現在的小孩容易誤會「孔子雕像是土地公」，決定發起各界贊助雕刻孔子像，讓莘莘學子感念孔子有教無類、勤學向善的教育精神。

鄧明星表示，因不要讓人認為孔子有高高在上的感覺，雕像約有2.2公尺高，由花蓮石雕家卓文章以花崗岩雕刻而成，造價近50萬元。並在孔子雕像周圍立上「六藝」的「禮樂射御書數」字樣，教導學生見賢思齊。

除了祭孔外，鳳林國小在體育館設立照片回顧展，吸引許多校友回母校尋找當年的自己。72歲校友余新明說，自己是16屆的畢業生，還是第一屆軍樂隊鼓手，當年一個班有近60人，學校擠滿上千人，是很愉快的童年回憶。