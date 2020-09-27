國慶升旗永安國小合唱團領唱 中市府：還有神秘嘉賓們

台中市雙十國慶升旗典禮邀請西屯永安國小合唱團領唱國歌，市府「賣關子」還有「神秘嘉賓們」齊唱國歌。

永安國小合唱團學童得知將領唱國歌，學童辛勤練唱，盼完美演出。另台中女中樂儀隊則將護國旗進場及演出。

民政局長吳世瑋表示，永安國小合唱團2019年神獸要到總統府音樂會演出，連年拿下台中市鄉土歌謠客家語國小組第一名及客家歌謠國小合唱特優，童稚清新的歌聲，讓市民感受到台中新展望。

永安國小合唱團指導老師邱宜箴說，永安國小合唱團成員由30名4至6年級學生組成，演唱曲目多元，團員「全力以赴」呈現完美領唱。