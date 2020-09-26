南投偏鄉27人小校攀樹課程啟發學習 獲教學卓越獎

教育部全國教學卓越獎南投縣有2所學校脫穎而出，國姓鄉長福國小獲金質獎、60萬元獎金；國姓國中獲銀質獎、30萬元獎金，兩校都在偏鄉，師長卻以孩子學習與成長為主體，規畫認同家鄉、扎根在地又有趣的攀樹、泡咖啡課程，透過多元適性教學活動，激發學生學習興趣，創造偏鄉小校的價值。

南投縣教育處長陸正威說，教學卓越獎全國共164隊報名參賽，各縣市共推薦79個教學團隊參與複選，評選過程中，各團隊全力呈現最優質的教學理念與策略，展現教師的專業與熱忱。在公平嚴謹的評選機制下，評選出31個入圍團隊，包含8所高級中等學校、9所國民中學及14所國民小學入選金質獎或銀質獎，長福國小、國姓國中兩所偏鄉學校能夠脫穎而出，更不簡單。

長福國小推動「探生命．攀高峰 長福登山ㄎㄜˋ」方案，長福國小雖是學生不到30人的小校，但師長規畫課程豐富有趣，結合客家文化和自然資源，發展出爬樹冒險、認識在地大自然的課程，鼓勵學生探索自然，老師們也帶著學生攀登合歡山，養成探索、挑戰、冒險的精神，也讓學習充滿樂趣和熱情。

國姓國中則以當地咖啡產業融入教學，以「藝閃黑鑽，成功啡我莫屬」方案，藉由國姓鄉的獨特地理環境，培養孩子對家鄉的認同，發展「新六藝」課程，以咖啡作為教學的媒材，讓孩子們除了扎根地方以外，更能找到自己的天賦，10月還應邀到總統府國宴沖泡咖啡展現手藝。