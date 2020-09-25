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偏鄉山城迷你小校太平國小 勇奪教學卓越金質獎

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣山區梅山鄉太平國小透過「生態人文實驗小學」轉型展現新機獲金質獎。記者魯永明／攝影
嘉義縣山區梅山鄉太平國小透過「生態人文實驗小學」轉型展現新機獲金質獎。記者魯永明／攝影

教育部109年度教學卓越獎得獎學校，下午在嘉義縣中正大學揭曉，嘉義縣山區梅山鄉太平國小只有20多名學生，校長黃彥鈞帶領教學團隊，透過「生態人文實驗小學」轉型，讓學校及社區共榮，展現新機，榮獲教學卓越金質獎。

太平是位在海拔千公尺百年小校，104年起轉型成為生態人文實驗小學，在校長黃彥鈞帶領下，透過「生態博物館」的概念發展課程，以「生態探索」、「人文為本」、「未來展能」為理念，建構幸福（BLISS）五軸課程。

黃彥鈞說，太平轉型邁向第6年，只有20幾名學生，教學團隊爭取各項專案資源，努力讓學生跨越山城，教學場域從社區擴展到全國，透過實體與線上課程與外籍學生交流連結世界，透過課程翻轉學習遷移，激發孩子學習動能，讓每個學生都有成功學習經驗。

教學團隊不斷提升專業能力，結合家長與返鄉青農努力，透過學校翻轉，結合社區資源，觀光提升、產業創新，吸引全國共學伙伴到訪，帶動社區整體發展，與社區共榮共好，一起看見太平之美。

結合社區豐富生態資源，透過師生共學，課程發想從文史尋根找回大地的情感，培養美學創意，重現農村價值。從科學探究擁抱山野實踐愛鄉行動，守護茶山實踐永續生態，重視探索體驗課程，培育孩子成為「文史傳承者」、「美學新創者」、「行動守護者」、「跨界思考者」、「自我實踐者」世界公民。

教育處長陳添丁表示，教學卓越獎是教育界最高榮耀，全國僅7所國小獲金質獎，嘉縣資源匱乏，以最少經費激發最大教學動能，讓偏鄉不再是弱勢代名詞，太平國小為社區努力付出精神令人感動，從課程翻轉與教學創新激發教育火花，提升教育品質，才能建構下一代美好未來。

嘉義縣山區梅山鄉太平國小透過「生態人文實驗小學」轉型展現新機獲金質獎 ，教學團隊與教育處長陳添丁（後排左3）開心合影。記者魯永明／攝影
嘉義縣山區梅山鄉太平國小透過「生態人文實驗小學」轉型展現新機獲金質獎 ，教學團隊與教育處長陳添丁（後排左3）開心合影。記者魯永明／攝影

嘉義 教育部

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