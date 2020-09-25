快訊

台灣第二大牛肉進口國竟是它 金額13年成長55倍

小鬼黃鴻升花葬陽明山 60歲父親親自送別

教學卓越獎名單揭曉 19個金質獎團隊21個銀質獎團隊

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
副總統賴清德頒發高中組金質獎得主台南一中。記者魯永明／攝影
副總統賴清德頒發高中組金質獎得主台南一中。記者魯永明／攝影

今年度教學卓越獎全國共有209隊報名參賽，各縣市共推薦105個教學團隊參與複選，經評審委員審慎討論，評選出40個入圍團隊，其中19個金質獎團隊可各獲60萬元獎金，21個銀質獎團隊則可各獲30萬元獎金，得獎名單下午在嘉義縣中正大學揭曉，頒獎表揚。

教育部國教署說，教學卓越獎複選入圍部分，高級中等學校組共8 所，其中4所金質獎，分別為桃園市立壽山高級中學、臺中市立霧峰農業工業高級中等學校、臺中市立臺中女子高級中等學校、國立臺南第一高級中學；4所銀質獎分別為新北市立瑞芳高級工業職業學校、新北市立樹林高級中學、高雄市立左營高級中學、國立臺南女子高級中學。

國中組9所學校入圍，其中4所獲金質獎，分別是台北市蘭雅國民中學、桃園市立青埔國民中學、彰化縣立彰安國民中學、桃園市立內壢國民中學；銀質獎5所分別為南投縣立國姓國民中學、苗栗縣立南湖國民中學、新北市立石門國民中學、臺中市立四育國民中學、新竹縣立五峰國民中學。

國小組14所學校入圍，其中7所金質獎，分別為雲林縣土庫鎮後埔國民小學、南投縣國姓鄉長福國民小學、新北市立桃子腳國民中小學、臺南市安南區和順國民小學、高雄市鼓山區龍華國民小學、嘉義縣梅山鄉太平國民小學、高雄市鼓山區壽山國民小學；7所銀質獎，分別為苗栗縣苑裡鎮中山國民小學、臺中市大肚區瑞井國民小學、桃園市桃園區北門國民小學、臺中市北屯區東光國民小學、新北市新店區北新國民小學、臺北市士林區劍潭國民小學、臺南市安平區石門國民小學。

幼兒園組9園入圍，其中4園金質獎，分別是苗栗縣南庄鄉東河國民小學附設幼兒園、臺東縣長濱鄉三間國民小學附設幼兒園、基隆市七堵區復興國民小學附設幼兒園、財團法人臺北市基督教浸信會懷恩堂附設臺北市私立懷恩幼兒園；5園銀質獎，分別為臺北市文山區萬芳國民小學附設幼兒園、臺中市梧棲區中正國民小學附設幼兒園、桃園市龜山區大崗國民小學附設幼兒園、桃園市復興區霞雲國民小學附設幼兒園、屏東縣竹田鄉西勢國民小學附設幼兒園。

幼兒園 臺南

延伸閱讀

新北中秋3大活動亮相　 「願圓、月圓、人團圓」

全國教學卓越獎揭曉 南一中奪金 南女中抱銀

教學卓越獎頒獎 賴清德：為孩子裝上飛向夢想的翅膀

新北AED人均密度 六都僅排倒數第三

相關新聞

「森林中的圖書館」屏東縣立總圖 書擋書架遭竊警偵辦

睽違兩年重新開館屏東縣立總圖書館，被喻為「森林中的圖書館」，開館兩周湧入超過8萬人次，然而，圖書館近期整理圖書發現，書擋...

棒球名校仁義高中 高三生上周無課可上

全台高中職已經開學第二周，棒球名校嘉義市私立仁義高中，今年只有兩名專任教師，高三學生上周沒課可上只能自習，棒球隊則天天到...

育達高中餐旅群科拜師典禮　新生三跪九叩敬獻束脩

為發揚尊師重道傳統，桃園育達高中餐旅群科今天舉辦第十九屆新生拜師感恩典禮。儀式遵循古禮進行，由主禮官校長徐浩峯率領餐旅群...

全國教學卓越獎揭曉 南一中奪金 南女中抱銀

全國教學卓越獎今天下午在中正大學揭曉，台南一中、台南女中分別以「自然究好-用探究的眼睛看世界」、「瘋謎南女」獲得金質、銀...

教學卓越獎頒獎 賴清德：為孩子裝上飛向夢想的翅膀

教師節將近，素有「台灣教育界奧斯卡」稱譽的教育部教學卓越獎，今年移師嘉義縣中正大學舉行，副總統賴清德特地南下頒獎，期勉教...

培育數學高手 讓原民生不只歌舞

有「民間師鐸獎」之稱的第九屆教育大愛菁師獎昨頒獎，共六十三名教師獲獎。其中高雄市那瑪夏國中主任曾建瑋是今年偏鄉離島組得主...

貢寮國中拚「減C大作戰」 新北會考進步第一

貢寮國中參與新北市「學力UP支持計畫」，力拚會考「減C大作戰」，今年會考中，尤其以國文程度進步最大，成績待加強比率7.14%，甚至低於全國平均值的13.28%，學校老師們也加強閱讀教育的陪伴與引導，達到今年會考新北市小校進步第一名的佳績。

明華園台南將開演 返南鯤鯓詮釋囝仔公與五府千歲故事

流傳在北門南鯤鯓囝仔公與五府千歲宗教故事躍上戲劇舞台；著名明華園戲劇團將於10月17日在台南文化中心演出年度大戲「鯤鯓平...

校園會客室／山當教室 讓資優生走出舒適圈

不少人以為資優生「躺著也能教」，帶領台北市師大附中科學班的教師江青釗發現，很多科學班學生從小到大只做自己的國王，不擅與人...

當初哭著來 15年愛心教育守偏校

雲林縣政府及嘉義縣政府昨天舉辦教師節表揚大會，雲林師鐸獎得主林玉彬、葉雅菁，兩人皆在擔任教職後，一心只想待在偏遠學校服務...

影／教師節快樂！後龍鎮首辦奉茶敬師宣導

教師節快到了，苗栗縣後龍鎮公所為了提振尊師重道的傳統精神，今天首度在苗栗高鐵特定區內的英才書院舉辦敬師活動，安排幼兒園及...

高一就保送國立大學！網頁設計職類全國冠軍 他立志朝AlphaGo前進

苗栗縣頭份市興華高中1年級學生楊敦傑打破城鄉差距，在第50屆全國技能競賽網頁設計職類青少年組勇奪金手獎，也是校史網頁設計...

熱門新聞

軍公教退撫要繳稅 全教總：應比照勞工免稅

台師大放寬雙修輔系門檻 多專長學生成長4成

哪堂必修課最難？貼文釣出各領域高手 網嘆：有些簡直是天書

23校專案師逾2成 私校工會籲限額

教學卓越獎頒獎 賴清德：為孩子裝上飛向夢想的翅膀

對準新課綱 雙主修師資生變多了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。