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全國教學卓越獎揭曉 南一中奪金 南女中抱銀

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
全國教學卓越獎今天下午揭曉，台南一中奪下金質獎。圖／南一中提供
全國教學卓越獎今天下午揭曉，台南一中奪下金質獎。圖／南一中提供

全國教學卓越獎今天下午在中正大學揭曉，台南一中、台南女中分別以「自然究好-用探究的眼睛看世界」、「瘋謎南女」獲得金質、銀質獎，並接受副總統賴清德的頒獎與道賀。

108課綱重視探究與實作，強調做中學。但是，該怎麼在教學現場操作這項理念，又怎麼測驗評量？台南一中教學團隊經4年多的研發，設計出「自然究好-用探究的眼睛看世界」課程計畫，走在全國最前端，拿下金質獎。

老師何興中老師說，這項課程從2016年就開始醞釀、測試、研發，並且開設多元選修，跟學生一起從實作中學習，不斷修訂。2017年探究與實作團隊正式成立，結合化學、物理、生物科共13名教師開發教學模組，訂定探究的主題，也擴大開設多元選修。2019年起，新課綱正式實施，探究與實作列為必修，也走在學習的最前端。

校長廖財固表示，「自然究好-用探究的眼睛看世界」課程的最終目標就是要用知識力量感染他人，形成廣大的輻射效應。

台南女中國文科老師張馨云、劉姿吟、王玉屏，2015年以「桌遊蜜蜂小隊」為名開設高三多元選修桌遊課程，將教師興趣與課程設計結合，隔年其他國文老師也加入，並製作桌遊，2017年再結合體育、美術、化學、地科、數學等，成為跨領域的課程，加上實境遊戲、密室遊戲，瘋迷了校園，並定名「瘋謎南女」，成了校內最夯的課程，獲得全國教學卓越獎的銀質獎。

校長鄭文儀表示，此一課程以「遊戲」為核心概念，用「有趣、有料、有用、有伴」來設計課程。過程中不斷克服困難、推陳出新, 讓學生接受多元知識。

全國教學卓越獎今天下午揭曉，台南女中獲得銀質獎。圖／南女中提供
全國教學卓越獎今天下午揭曉，台南女中獲得銀質獎。圖／南女中提供

桌遊 多元選修

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