貢寮國中拚「減C大作戰」 新北會考進步第一

貢寮國中參與新北市「學力UP支持計畫」，力拚會考「減C大作戰」，今年會考中，尤其以國文程度進步最大，成績待加強比率7.14%，甚至低於全國平均值的13.28%，學校老師們也加強閱讀教育的陪伴與引導，達到今年會考新北市小校進步第一名的佳績。

貢寮國中校長施敏雄表示，貢寮國中位處偏鄉，附近既沒補習班也沒書店，為了激發孩子們對學習的興趣，校方近期積極引進資源，並透過翻轉教育，讓學生喜歡上課程，進而發展主動學習的動力，今年成效顯著，會考中甚至以五科減C進步達60%，榮獲新北市第一名。

今年會考中，尤其以國文程度進步最大，成績待加強比率7.14%，甚至低於全國平均值的13.28%，歸功於校方積極發展的閱讀教育，讓孩子從課外書籍、讀報等習慣培養中，提升「找關鍵字」的能力，並且透過閱讀分享與名人座談，讓孩子練習表達能力，精準讓對方聽得懂，嘗試自主查詢不懂的新知，也間接幫助他們對學習產生興趣。

貢寮國中校長施敏雄表示，在成績的進步與老師的陪伴下，偏鄉學子可以對學習更有信心，多元智能的培養，每位學生都能在學科或技職上找到未來的目標，閱讀的習慣不僅僅用在考試，更能讓鄉下學生定心在理解與分析事物，希望這樣的好習慣堅持下去，未來能在生涯發展上找到優勢與成果。