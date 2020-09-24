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送養流浪犬惹議 古坑國中小上了一課動保教育

中央社 / 雲林縣24日電
雲林古坑國中小師生照顧近四年的校犬「小黑」及「小白」，被校方委派的志工以鍊條帶至離學校30多公里遠的褒忠鄉。圖／古坑國中小提供
雲林古坑國中小師生照顧近四年的校犬「小黑」及「小白」，被校方委派的志工以鍊條帶至離學校30多公里遠的褒忠鄉。圖／古坑國中小提供

雲林古坑國中小2隻流浪犬日前送養褒忠鄉，其中小白走了30公里返校，另一隻小黑不知去向，學校提供3萬元協尋，台灣動保行政監督聯盟理事長王唯治今天到校商討校犬經營。

古坑國中小校長鍾進森今天指出，小黑和小白在古坑國中小長住4年多，平時由社區志工和學校老師、學生輪流照顧，定期施打疫苗和整理衛生。

為了讓2隻流浪犬受到更好的照顧，學校日前透過志工將牠們送養到褒忠鄉，結果小白走了30公里返校，小黑至今不知去向，學校此舉在網路上引起熱議。

王唯治今天到學校與鍾進森、雲林縣政府教育處、雲林縣動植物防疫所商討校犬經營，並確認小白目前在志工家的照顧情況。

鍾進森強調，學校立場絕對無棄養，全校師生從事件中也學習到經驗，事件發生後已多次召開臨時校務會議討論，並積極找尋小黑，也已提供3萬元獎金協尋。

犬隻曾經在教學大樓奔跑，或是上課時間在走廊吠叫，影響教學，因此鍾進森主張犬隻不可進入教學區，至於日後小黑返校後何去何從，會取得全校共識後決議。

王唯治表示，學校行政單位除了詢問老師的意見外，也要將學生意見納入，107年動保法已要求12年國教應將動保教育融入課綱，學校可以考慮成立相關社團，如有不解之處可以向相關動保團體詢問，友善愛護毛小孩。

古坑 流浪犬 動保法

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