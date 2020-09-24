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明華園台南將開演 返南鯤鯓詮釋囝仔公與五府千歲故事

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
明華園下月將在台南公演，今在南鯤鯓代天府演出「鯤鯓平卷」片段故事。記者謝進盛／攝影
明華園下月將在台南公演，今在南鯤鯓代天府演出「鯤鯓平卷」片段故事。記者謝進盛／攝影

流傳在北門南鯤鯓囝仔公與五府千歲宗教故事躍上戲劇舞台；著名明華園戲劇團將於10月17日在台南文化中心演出年度大戲「鯤鯓平卷」，今上午在南鯤鯓代天府舉行記者會，當家小生孫翠鳳等人演出精彩片段，台下掌聲不歇，台南市長黃偉哲也出席力挺。

適逢36周年館慶，南市政府文化局特邀明華園戲劇總團於10月17日下午2時30分及晚上7時30分，在文化中心演藝廳演出「鯤鯓平卷」，由明華園首席編導陳勝國編寫，將流傳在南鯤鯓地區「五府千歲與囝仔公爭奪風水寶地」傳說，搬上國家藝術殿堂，日前已於台北國家戲劇院首演，3場票券全完售。

今上午明華園特別移師故事的發源地「南鯤鯓代天府」為五府千歲與囝仔公獻上「鯤鯓平卷」精彩片段，感謝南鯤鯓代天府廟方大力贊助及支持。

明華園總團長陳勝福表示，「五府千歲和囝仔公」是一個很美麗的傳說，「萬善」是生長在台灣的小孩，即便離開人世都捨不得離開這片土地，為了守護家園不惜單挑位高權重的五府千歲，神鬼大戰風雲變色，然而，從平凡的牧童竟然可以號令孤魂野鬼、陰兵陰將抵抗代天巡狩的五府千歲。

「鯤鯓平卷」將穿越200多年故事詮釋，囝仔公如何得到神通、坐化成仙、神鬼大戰到悲天憫人，與五王共享香火的暖心故事，希望能為社會注入滿滿正能量。

南鯤鯓代天府董事長王連興、總幹事侯賢遜、文化局長葉澤山等人與會，侯賢遜說，囝仔公大戰五府千歲民間故事在地方流傳迄今，很高興由明華園透過舞台詮釋，讓外界更認識在地宗教故事。

文化局指出，「鯤鯓平卷」由孫翠鳳飾演「大千歲」率領天兵天將大戰青年軍陳昭婷飾演的「囝仔公」，陳勝在飾演土地公與當家小旦鄭雅升扮演的觀世音詼諧逗趣貫穿全劇，購票請洽兩廳院售票系統( www.artsticket.com.tw )，電洽（06）3362632。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜講解囝仔公與五府千歲故事。記者謝進盛／攝影
南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜講解囝仔公與五府千歲故事。記者謝進盛／攝影
明華園下月將在台南公演，今在南鯤鯓代天府演出「鯤鯓平卷」片段故事。記者謝進盛／攝影
明華園下月將在台南公演，今在南鯤鯓代天府演出「鯤鯓平卷」片段故事。記者謝進盛／攝影
明華園下月將在台南公演，今在南鯤鯓代天府演出「鯤鯓平卷」片段故事。記者謝進盛／攝影
明華園下月將在台南公演，今在南鯤鯓代天府演出「鯤鯓平卷」片段故事。記者謝進盛／攝影
明華園下月將在台南公演，今在南鯤鯓代天府演出「鯤鯓平卷」片段故事。記者謝進盛／攝影
明華園下月將在台南公演，今在南鯤鯓代天府演出「鯤鯓平卷」片段故事。記者謝進盛／攝影
明華園下月將在台南公演，今在南鯤鯓代天府演出「鯤鯓平卷」片段故事。記者謝進盛／攝影
明華園下月將在台南公演，今在南鯤鯓代天府演出「鯤鯓平卷」片段故事。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（中）出席。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（中）出席。記者謝進盛／攝影

明華園 南鯤鯓代天府

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