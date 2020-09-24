明華園台南將開演 返南鯤鯓詮釋囝仔公與五府千歲故事

流傳在北門南鯤鯓囝仔公與五府千歲宗教故事躍上戲劇舞台；著名明華園戲劇團將於10月17日在台南文化中心演出年度大戲「鯤鯓平卷」，今上午在南鯤鯓代天府舉行記者會，當家小生孫翠鳳等人演出精彩片段，台下掌聲不歇，台南市長黃偉哲也出席力挺。

適逢36周年館慶，南市政府文化局特邀明華園戲劇總團於10月17日下午2時30分及晚上7時30分，在文化中心演藝廳演出「鯤鯓平卷」，由明華園首席編導陳勝國編寫，將流傳在南鯤鯓地區「五府千歲與囝仔公爭奪風水寶地」傳說，搬上國家藝術殿堂，日前已於台北國家戲劇院首演，3場票券全完售。

今上午明華園特別移師故事的發源地「南鯤鯓代天府」為五府千歲與囝仔公獻上「鯤鯓平卷」精彩片段，感謝南鯤鯓代天府廟方大力贊助及支持。

明華園總團長陳勝福表示，「五府千歲和囝仔公」是一個很美麗的傳說，「萬善」是生長在台灣的小孩，即便離開人世都捨不得離開這片土地，為了守護家園不惜單挑位高權重的五府千歲，神鬼大戰風雲變色，然而，從平凡的牧童竟然可以號令孤魂野鬼、陰兵陰將抵抗代天巡狩的五府千歲。

「鯤鯓平卷」將穿越200多年故事詮釋，囝仔公如何得到神通、坐化成仙、神鬼大戰到悲天憫人，與五王共享香火的暖心故事，希望能為社會注入滿滿正能量。

南鯤鯓代天府董事長王連興、總幹事侯賢遜、文化局長葉澤山等人與會，侯賢遜說，囝仔公大戰五府千歲民間故事在地方流傳迄今，很高興由明華園透過舞台詮釋，讓外界更認識在地宗教故事。