老師幫助一家人總說「剛好」 特殊生媽媽淚謝：翻轉兒子的貴人

教師節前夕，是否讓你想起難忘的老師？一位特殊生的媽媽，用感性文字寫下對一位老師的感謝，稱她為「兒子生命中的貴人」，總是用「剛剛好」的理由照顧他們一家人。充滿感情的溫暖故事讓數萬網友感動不已，不禁稱讚這位老師如同天使降臨人間。

一位母親在臉書社團「爆怨公社」貼出一張全校個人圖書借閱排行榜第一名的獎狀，訴說一名陳姓老師如何改變兒子、幫助他們一家人的經過。

她表示，兒子是特殊生，5歲確診過動症，7歲情緒障礙，他小學一年級遇到的陳老師，在首次親師座談會上說的一句話──「閱讀是孩子一輩子帶得走最重要資產」，翻轉了兒子的求學之路。

發文的媽媽透露，當年她剛離婚，除了要應付各種帳單、學費、債務，經濟負擔沉重，還得三不五時為了兩個孩子往學校跑，深夜時常把頭埋在棉被裡痛哭。當陳老師發現兒子情緒出狀況時，就聯繫她要家訪，她拒絕了兩次，第三次在老師的堅持下才同意。然而陳老師進到學生家裡後，卻只拍了拍家長的肩膀，說了一句「辛苦了！媽媽」，便很快離開。

「那畫面穿透了我的眼，直達內心最深處，老師眼眶泛紅…」，媽媽說，自從家訪後，兒子拿到了廠商贊助的新布鞋，書包裡常常出現老師買太多、吃不完的食物，老師也會幫忙申請寒暑假的免費餐券和校內外的獎助學金，甚至經常請他們吃飯，理由是想找人聊聊天。而這些幫助，陳老師總是用「剛剛好」來帶過。

且陳老師照顧的不只學生，還包括他的媽媽和姊姊。發文媽媽說，簽字離婚那天，陳老師擁抱她說「往前走，別回頭，會過去，妳很棒」；女兒基測考出好成績時，陳老師比她更高興，還包了2000元紅包獎勵女兒（最後只拿紅包袋）。後來她考上台鐵廚工，帶孩子回花蓮至今9年來，陳老師每個月至少一通電話關心他們一家三口。凡此種種，都讓她不勝感激，因此特地在教師節前發文獻給陳老師。

這篇貼文感動數萬網友，「好感動的故事～這才是真正的教育」、「用心有愛的老師，給再多的讚，都無法表達內心的感謝」、「謝謝天使老師，讓我再度看到世界的天使！」、「這位老師真的是孩子人生道路上的一盞明燈」，有網友指出這位陳老師已於2015年退休。也有許多人稱讚發文者，「您是地表最強的媽媽，除了有堅韌的心，更有知恩圖報感恩的心」、「您辛苦了，老天爺捨不得你們所以派了位陳老師幫助您」。