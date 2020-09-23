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嘉義市運動會開幕 千人參賽爭代表隊選手
109年嘉義市運動會暨中小學聯合運動會今天在嘉義市立體育場開幕，連續8天運動會，共有14項競賽項目、4611人次參賽，市長黃敏惠說，透過運動會要選拔嘉義市代表隊，參加全國賽事，歡迎大家為選手加油打氣。
開幕典禮由宣信國小行進樂旗隊與華南高商的大會操表演開場，在109年全國中等學校運動會木球項目獲銀牌的顏婕伃以及跆拳道項目金牌的徐楷喆，與市警局的警察娃娃以及小萌警一起護送聖火進場，角力項目金牌的黃守家擔任宣誓代表。
黃敏惠表示，體力即是國力，在開幕時能感受到各校對體育的重視，透過運動會，讓大家重視體育賽事，很感動的是，今天興安國小的2位同學領唱國歌及市歌，帶給我們希望，因為教育決定人才，人才決定未來。
宣信國小行進樂旗隊是由3至6年級的同學所組成，演出的第一首曲目「施工中」，從響亮的樂聲中，感受出每個成員精神奕奕且忙碌工作，正如同會場中每一位運動員，平日不間斷辛勤地練習，為達成目標而努力。
華南高商全體二年級超過400位學生齊力演出的大會操表演，整齊的動作，伴隨著活潑輕快的歌曲，青春洋溢氣息，舞動出屬於嘉義市的健康活力。
嘉義市運動會於9月23日至9月30日舉辦，共計8日辦理田徑、游泳、跆拳道、柔道、角力、羽球、足球、桌球、排球、網球、籃球、躲避球、特奧滾球及木球等競賽項目。
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