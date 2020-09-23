慶祝教師節！老師變身寶可夢寶貝 學生要抓寶得才藝過關

教師節快到了！高雄市小港區青山國小為慶祝教師節，舉辦「教師寶可夢GO~學生來抓寶」活動，請老師變身為寶可夢寶貝，學生想要抓寶，還得表演才藝過關才行。

青山國小校長陳宜亨說，學務處預先邀請20位教師擔任寶可夢，除秘密拍攝教師剪影，並仿真實抓寶遊戲，給各老師不同的寶貝名字，如「皮卡丘」、「伊布」等。這個星期每天上午在中庭公告當天的「教師寶可夢」剪影，學生利用上午第二大節的25分鐘課間活動時間，拿著自己的幸福卡，前往認定可能是某位師長的處所抓寶。寶可夢有可能是在該師教室、校園某處，或行政辦公室。

學生遇見師長的通關密語是：「老師您好，請問您是今天的寶可夢寶貝嗎？祝您教師節快樂！」學生還要表演才藝給寶可夢欣賞，像是唱歌、背詩詞、說故事、講笑話、特別問候等，最後再由老師在幸福卡上簽名或蓋章，確定抓寶成功。

教師寶可夢張淑惠表示，讓她印象深刻的是六年級學生多才多藝，還有背誦大學、說雙人相聲來抓寶。教師簡菱昭覺得活動很有創意，增加師生間的互動，學生有禮貌也勇於展現自信。

學生張芷溶才2天就抓了6隻寶，她背了「滿江紅」給寶可夢老師聽。羅立昕抓到由校長扮演的寶可夢「伊布」，因為要抓校長寶的同學太多，還排了好長的隊伍，他背的是孟浩然的「過故人庄」給校長聽。林宸安則是以唱歌、猜謎來抓寶。