宣導環境教育有成 中埔和睦國小獲國家環境教育獎

嘉義縣中埔鄉和睦國小日前榮獲第七屆國家環境教育獎學校組「優等」，成為嘉義縣自第一屆獲學校組特優獎後，睽違五屆再有學校得獎，嘉義縣環保局表示，和睦國小將永續環境、永續校園議題融入學校課程中，誘導學生在日常生活中發現、解決問題，近5年於全國科展獲獎無數，值得稱讚。

嘉義縣政府表示，國家環境教育獎需歷經縣市初審、中央複、決審，全國共13所大專院校及高國中小進入複審，最終6所學校入圍決審，審查當天和睦國小學童擔任小小解說員，逐一向評審委員介紹科展中為解決生活上的環境問題，進行相關的環境問題探索與創意發明，成功聚焦了評審委員的目光。

嘉義縣教育處表示，和睦國小長期推動環境教育，其中學校建立節能減碳管理制度及訂定節能減碳目標與工作計畫，從食農教育課程引發的構想「環保太空包」，改善了傳統太空包遺留下的塑膠袋問題，也在今年榮獲台灣區賽金牌獎，可代表台灣至俄羅斯參賽。

校長陳振興表示，許多學生經國小環境教育啟發及薰陶，將長遠影響日後學習及選擇科系，當獲知和睦國小進入第七屆「國家環境教育獎」最後決審名單時，團隊成員都感到不可思議，未來將持續與各校分享學校作法，一同讓地球更好。