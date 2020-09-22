會考生活英語／【商務篇】 公司聚餐

「老師就像一名廚師，根據學生特點採取相應的教學(配菜)策略，因材施教！」共響教師節20日進行卡片徵件活動頒獎，高中職組金獎的吳佾芸把老師比喻為廚師，精美構圖同時獲得網路人氣獎；國中組黃雅敏寫說「一位好老師，勝過萬卷書」；國小組陳威廷說：「老師就像媽媽，給我最溫柔的呵護！」現場並進行贈送「新六禮」儀式。

2020-09-20 19:20