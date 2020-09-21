聽新聞
test
0:00 / 0:00

921國家防災日 雲林縣師生動員防災扎根應變力

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林斗南石龜國小師生準確演練，疏散過程謹守不推、不語、不跑正確避難。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南石龜國小師生準確演練，疏散過程謹守不推、不語、不跑正確避難。記者陳苡葳／攝影

921大地震今天屆滿21周年，同時也是全國的「國家防災日」，各地紛紛舉辦防災演練。雲林縣長張麗善前往斗南石龜國小視察演練過程，並與師生一起演練，以正確的「趴下、掩護、穩住」等地震避難三步驟，展現防災教育向下扎根的決心。

全台民眾在上午9點21分同步接收到國家警報，手機警鈴大作，校園師生為配合中央氣象局強震即時警報軟體發布的模擬地震狀況，實施1分鐘地震避難掩護演練，包含「趴下、掩護、穩住」等主要動作，震停後再至疏散至空曠集合點，過程中須謹守「不推、不語、不跑」，才是正確的地震避難掩護方法。

張麗善指出，據九二一震央委員會統計，雲林縣境內共有85人在此災難中喪生，是許多人難以忘懷的傷痛，目前各先進國家及最先進儀器設備仍無法準確預測地震發生時間、地點，因此平時的避震演練是培養遇災時避難的應變能力。

教育處長邱孝文說，教育處訂定「防災教育中長程計畫」推動校園防災，如防災校園基礎及進階學校建置、防災種子師資培訓、複合式防災觀摩、校園災害防救計畫撰寫等，也設置防災教育輔導團，輔導各校建置校園災害防救編組，強化師生防災知能，落實防災校園建置，提升學校災害應變的危機意識。

石龜國小校長黃致傑表示，校方除平時將防災教育融入課程，透過演練也希望讓學生知道，「地震災害發生時，要先保護自己」，健全學校師生及其家庭的防救災機制，影響社區民眾重視災害預防，降低生命財產損失。

全台民眾今天上午9點21分同步接收國家警報，手機警鈴大作，校園師生配合模擬即時警報，也實施1分鐘地震避難掩護演練。記者陳苡葳／攝影
全台民眾今天上午9點21分同步接收國家警報，手機警鈴大作，校園師生配合模擬即時警報，也實施1分鐘地震避難掩護演練。記者陳苡葳／攝影

921大地震 張麗善

延伸閱讀

張麗善見侯友宜 只談文旦未談瘦肉精

相關新聞

「森林中的圖書館」屏東縣立總圖 書擋書架遭竊警偵辦

睽違兩年重新開館屏東縣立總圖書館，被喻為「森林中的圖書館」，開館兩周湧入超過8萬人次，然而，圖書館近期整理圖書發現，書擋...

棒球名校仁義高中 高三生上周無課可上

全台高中職已經開學第二周，棒球名校嘉義市私立仁義高中，今年只有兩名專任教師，高三學生上周沒課可上只能自習，棒球隊則天天到...

校園我最棒／中一中公開課「聽到的話」 學習溝通

108課綱規定校長、教師每年至少1次「公開授課」，台中一中校長林隆諺以身作則，開學第3周與數學科老師陳光鴻合作，設計表達...

921國家防災日 雲林縣師生動員防災扎根應變力

921大地震今天屆滿21周年，同時也是全國的「國家防災日」，各地紛紛舉辦防災演練。雲林縣長張麗善前往斗南石龜國小視察演練...

讓孩子下廚辦桌請家長吃飯 學生：完成不可能的任務

嘉義市民生國中學生為了讓校園班親會更有特色，透過導師蘇佳慧指導舉辦「辦桌班親會」，學生共推出15道料理，作為參加班親會家長點心，讓家長們驚訝，在家從不下廚的孩子，竟然也能做出美味料理，稱讚這樣的班親會不僅讓師生、家長互動，也提升孩子的學習興趣。

大車視野死角及內輪差危險 苗栗「開」進校園宣導扎根

大型車轉彎內輪差與視野死角衍生交通事故迭有所聞，苗栗縣警察局交通隊有鑑於此，結合公路總局新竹區監理所苗栗監理站，導入實際體驗活動，進到校園宣導「大型車視野死角與內輪差體驗區」，扎根「遠離大車」安全意識。

畫卡片謝師恩 共響教師節贈六禮

「老師就像一名廚師，根據學生特點採取相應的教學(配菜)策略，因材施教！」共響教師節20日進行卡片徵件活動頒獎，高中職組金獎的吳佾芸把老師比喻為廚師，精美構圖同時獲得網路人氣獎；國中組黃雅敏寫說「一位好老師，勝過萬卷書」；國小組陳威廷說：「老師就像媽媽，給我最溫柔的呵護！」現場並進行贈送「新六禮」儀式。

宜蘭張煇志榮獲師鐸獎 開辦假日學校把中輟生拉回來

宜蘭縣政府今表揚師鐸獎、杏壇芬芳獎、教學卓越獎等優良校長及教師，其中榮獲師鐸獎的三星國中校長張煇志帶領一群優秀教育團隊，...

北市學雜費線上付綁定少？這所國小綁定率高達96.77%

台北市推動學雜費電子支付，根據教育局最新統計，親子帳號申請人數已近10萬人，綁定率已達3成5，還有30多所學校綁定率高達...

北一女樂儀旗隊國慶表演 從搖嬰仔歌拉開序幕

北一女樂儀旗隊國慶大會表演活動採排，上午在北一女校園展開「婆娑之洋，美麗之島」的合圖練習，期有團隊有精確地走位與默契。此屆是樂隊第62屆、儀隊第57與旗隊第23屆表演，也是北一女樂儀隊闊別九年之後，再度在總統府前的國慶表演。曲目演出從搖籃曲(搖嬰仔歌，呂泉生1916-2008作曲)開始，描寫的是一個女孩子的成長故事，與可愛純真的面貌，展現女性在社會上的貢與堅定的力量，最終的曲目how far I’ll go則展現了台灣人在世界上進取、冒險犯難的精神。

學生癲癇發作在懷裡抽搐 老師受震撼教育加深使命感

基隆市五堵國小附設幼兒園老師王利恩20多年教育生涯，寫了無數封信給家長，成為家長心靈雞湯的廚娘。基隆市信義國小老師范瑞倩多次幫助學生度過險境，適時成為孩子們的避風港。兩人為下一代教育的付出獲得今年「教育大愛菁師獎」肯定，將在教師節前接受表揚。

女力！台南女中玩桌遊玩到入圍全國教學卓越獎

台南女中6年前推出桌遊選修課程，並且跨領域學習，以及推到國中小，玩桌遊玩到入圍即將揭曉的今年全國教學卓越獎，也是國內學校推動桌遊課程頭一遭，要角逐台灣教育界的「金鐘獎」。

熱門新聞

台大資工首度參戰 110學年個人申請增APCS組收1人

降低擴增實境暈眩感 交大博士獲頒臉書實驗室研究獎

中山大學新設「社會創新研究所」 全新模式砍掉重練

幼兒被咬傷園方急帶童戶外教學 中市府：規避重罰共6萬

最接地氣的健康宣導 中正大學教授推「素人說客」

讓孩子下廚辦桌請家長吃飯 學生：完成不可能的任務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。