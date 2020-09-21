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921國家防災日 雲林縣師生動員防災扎根應變力
921大地震今天屆滿21周年，同時也是全國的「國家防災日」，各地紛紛舉辦防災演練。雲林縣長張麗善前往斗南石龜國小視察演練過程，並與師生一起演練，以正確的「趴下、掩護、穩住」等地震避難三步驟，展現防災教育向下扎根的決心。
全台民眾在上午9點21分同步接收到國家警報，手機警鈴大作，校園師生為配合中央氣象局強震即時警報軟體發布的模擬地震狀況，實施1分鐘地震避難掩護演練，包含「趴下、掩護、穩住」等主要動作，震停後再至疏散至空曠集合點，過程中須謹守「不推、不語、不跑」，才是正確的地震避難掩護方法。
張麗善指出，據九二一震央委員會統計，雲林縣境內共有85人在此災難中喪生，是許多人難以忘懷的傷痛，目前各先進國家及最先進儀器設備仍無法準確預測地震發生時間、地點，因此平時的避震演練是培養遇災時避難的應變能力。
教育處長邱孝文說，教育處訂定「防災教育中長程計畫」推動校園防災，如防災校園基礎及進階學校建置、防災種子師資培訓、複合式防災觀摩、校園災害防救計畫撰寫等，也設置防災教育輔導團，輔導各校建置校園災害防救編組，強化師生防災知能，落實防災校園建置，提升學校災害應變的危機意識。
石龜國小校長黃致傑表示，校方除平時將防災教育融入課程，透過演練也希望讓學生知道，「地震災害發生時，要先保護自己」，健全學校師生及其家庭的防救災機制，影響社區民眾重視災害預防，降低生命財產損失。
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